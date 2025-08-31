ترک صدر رجب طیب ایردوان شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کی سربراہان مملکت کونسل کے 25 ویں اجلاس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کے لیے چین کے شہر تیانجن پہنچ گئے۔
بیجنگ بین الاقوامی ہوائی اڈے پر چین کے وزیر مملکت لی ہائیکاو، بیجنگ میں ترکی کے سفیر سیلکوک انال اور سفارت خانے کے اہلکاروں نے صدر اردوان کا استقبال کیا۔
ایردوان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی کونسل کے 25 ویں سربراہی اجلاس کے حصے کے طور پر رہنماؤں کے اعزاز میں چینی صدر شی جن پنگ کی جانب سے دیئے گئے عشائیہ میں شرکت کریں گے۔
ترکی صدارتی مشیر برائے اطلاعات بران الدین دوران نے اس سے قبل کہا تھا کہ ترک صدر پیر کے روز ایک توسیعی شکل میں منعقد ہونے والے سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے۔
ایردوان 31 اگست سے یکم ستمبر تک چین میں رہیں گے۔
یہ پانچ سال میں اردوان کا چین کا پہلا دورہ ہے اور انقرہ اور بیجنگ کے درمیان بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک تعلقات کے درمیان ہو رہا ہے۔
سربراہی اجلاس کے دوران اردوان چینی صدر شی جن پنگ کے علاوہ دیگر شریک رہنماؤں سے بھی دو طرفہ بات چیت کریں گے۔
ترک خاتون اول ایمن ایردوان، وزیر خارجہ خاقان فدان، ترک خفیہ ایجنسی کے ڈائریکٹر ابراہیم کالن، وزیر توانائی و قدرتی وسائل الپارسلان بیرکتر، وزیر خزانہ و خزانہ محمد شیمشیک اور وزیر دفاع یشارگولر بھی تیانجن پہنچے۔
وزیر صنعت و ٹیکنالوجی محمد فاتح کاجر، وزیر تجارت عمر بولات، آق پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین خالد یرے باکان، ایم ایچ پی کے ڈپٹی چیئرمین اسماعیل فاروق اکسو، صدارتی مواصلات کے ڈائریکٹر برہان الدین دوران، دفاعی صنعت کے صدر ہالوک گورگن اور صدارتی نجی سیکرٹری حسن دوعان بھی ترک صدر کے ہمراہ ہیں۔
ایس سی او اور ترکیہ
شنگھائی تعاون تنظیم 2001 میں چین، روس اور وسطی ایشیائی ممالک کی جانب سے قائم کی گئی تھی اور اس میں علاقائی سلامتی، اقتصادی تعاون اور انسداد دہشت گردی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔
اس کے مکمل ارکان میں روس، بیلاروس، چین، بھارت، ایران، قازقستان، کرغزستان، پاکستان، تاجکستان اور ازبکستان شامل ہیں۔
اصل تنظیم نے 2017 میں ہندوستان اور پاکستان ، 2023 میں ایران اور 2024 میں بیلاروس کے اضافے کے ساتھ چار نئے ارکان کا انتخاب کیا۔
ترکیہ 2012 سے شنگھائی تعاون تنظیم کا ڈائیلاگ پارٹنر رہا ہے، یہ حیثیت حاصل کرنے والا پہلا اور واحد نیٹو ملک ہے، جو انقرہ کی یوریشیا میں گہری مصروفیات کے ساتھ مغربی اتحادوں کو متوازن کرنے کی کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔
ایردوان کی قیادت میں ترکیہ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے تعلقات کو مضبوط کیا ہے، 2017 میں ایس سی او انرجی کلب کی صدارت کی اور چین اور روس جیسے کلیدی ارکان کے ساتھ تجارت میں اضافہ کیا۔
شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کا سربراہی اجلاس دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے 80 سال مکمل ہونے پر دارالحکومت بیجنگ میں ایک بڑی فوجی پریڈ سے چند روز قبل پیر تک بندرگاہی شہر میں منعقد ہوگا۔