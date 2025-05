An samu babbar fashewar wani abu a tashar ruwan Iran An samu babbar fashewar wani abu a tashar ruwan Iran

Fashewar ta faru ne a daidai lokacin da Iran ta fara zagaye na uku na tattaunawar da take yi ta nukiliya da Amurka da Oman, duk da cewa a halin yanzu ba a san me ya jawo fashewar ba.