Supastaa wa muziki wa Tanzania, Diamond Platnumz, na Dystinct, wa Morocco ambaye anafahamika kwa aina yake ya muziki unaochanganya miondoko ya R&B, Afrobeat na Kiarabu, ni miongoni mwa wasanii waliotajwa kuchangamsha kwenye tuzo za CAF Jumatatu usiku.

Hii inakuja kama utambulisho wa ukubwa wa mwanamuziku huyo wa Afrika Mashariki katika jukwaa la Kimataifa barani.

Tuzo za CAF za 2024 zitaangazia wachezaji, makocha na timu bora zaidi barani katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita lakini zitatoa jukwaa la kutazama na sauti za eneo la burudani la Afrika.

Tamasha kuanza saa tatu usiku (Afrika Mashariki)

Hafla hiyo ya kufana ya Jumatatu itaonyeshwa katika Ukumbi wa Palais des Congrès huko Marrakech, Morocco kuanzia saa mtatu usiku saa za Afrika Mashariki, na itaonyesha wachezaji waliofanya vizuri zaidi barani humo ndani na nje ya uwanja katika mwaka uliopita.

Lakini mbali na Mchezo Mzuri, pia litakuwa jukwaa la wasanii wa kiwango cha juu katika muziki na dansi ili kuvutia hadhira ya kimataifa inayotazama duniani kote.

Diamond Platnumz ni supastaa wa muziki kutoka Tanzania, anayefahamika kwa mchanganyiko wake wa Bongo Flava na Afrobeat.

Amepata umaarufu wa kimataifa kama mwimbaji, mtunzi wa nyimbo na mjasiriamali, na ni mwanzilishi na Mkurugenzi Mtendaji wa Lebo ya WCB Wasafi Record, na kuwa msanii wa kwanza barani Afrika kufikisha maoni milioni 900 kwenye YouTube.

Ametoa albamu nne, Kamwambie (2010), Lala Salama (2012), A Boy from Tandale (2018) na First of All (2022), na amechukua majukumu kadhaa ya ubalozi wa chapa mbalimbali.

Wagombea wa Tuzo za CAF Awards 2024

Tuzo hizo zinawatambua wachezaji bora katika vipengele mbalimbali, huku washindi watano wakiwania Mchezaji Bora wa Kiume wa Mwaka na watatu walioteuliwa kuwania Mchezaji Bora wa Mwaka kwa Wanawake.

Mchezaji Bora wa Mwaka wa Wanaume:

Simon Adingra (Côte d’Ivoire / Brighton & Hove Albion)

Serhou Guirassy (Guinea / Borussia Dortmund)

Achraf Hakimi (Morocco / PSG)

Ademola Lookman (Nigeria / Atalanta)

Ronwen Williams (Afrika Kusini / Mamelodi Sundowns)

Mchezaji Bora wa Mwaka wa Wanawake:

Barbra Banda (Zambia / Orlando Pride)

Sanaa Mssoudy (Morocco / AS FAR)

Chiamaka Nnadozie (Nigeria / Paris FC)

Mbali na vipengele vya wachezaji bora, orodha hiyo inajumuisha walioteuliwa kuwa Kipa Bora wa Mwaka, Mchezaji Bora wa Mwaka wa Klabu, Mchezaji Bora Chipukizi wa Mwaka, na Kocha Bora wa Mwaka.

Miongoni mwao ni Andre Onana (Manchester United) kwa Kipa Bora wa Mwaka wa Wanaume na Chiamaka Nnadozie (Paris FC) kwa Kipa Bora wa Mwaka wa Wanawake.