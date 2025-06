Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliziagiza balozi na balozi ndogo za Marekani siku ya Ijumaa kutofuta viza zilizotolewa hapo awali kwa watu kutoka nchi 12 hasa za Afrika na Mashariki ya Kati zilizo chini ya marufuku mpya ya Rais Donald Trump ya kusafiri, ambayo itaanza kutekelezwa wiki ijayo.

Katika ujumbe uliotumwa kwa balozi zote za Marekani, idara hiyo ilisema "hakuna hatua zinazopaswa kuchukuliwa kwa visa vilivyotolewa ambavyo tayari vimeondoka kwenye sehemu ya kibalozi" na kwamba "hakuna visa iliyotolewa kabla ya tarehe ya kuanza kutumika inapaswa kufutwa kwa mujibu wa tangazo hili."

Hata hivyo, waombaji wa viza kutoka nchi zilizoathirika ambao maombi yao yameidhinishwa lakini bado hawajapokea viza zao watakataliwa, kulingana na ujumbe huo, ambao ulitiwa saini na Katibu wa Jimbo Marco Rubio.

Na, isipokuwa kama mwombaji anakidhi vigezo finyu vya msamaha wa kupiga marufuku, ombi lake litakataliwa kuanzia Jumatatu.

Marufuku ya kusafiri

Rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumatano alitangaza kupiga marufuku kusafiri kwenda Marekani kutoka nchi kumi na mbili zikiwemo saba barani Afrika, kwa madai ya hatari za kiusalama.

Barani Afrika, amri ya Trump inakataza haswa watu kutoka Chad, Jamhuri ya Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Libya, Somalia na Sudani kuingia Marekani.

Nchi tatu za ziada za Kiafrika - Burundi, Sierra Leone na Togo - zitakabiliwa na vikwazo vya sehemu.

Bado, ujumbe kutoka kwa wizara ya mambo ya nje , ambao nakala yake ilipatikana na The Associated Press, inapendekeza kusiwe na suala kwa wamiliki wa visa wa sasa kutoka nchi zilizoathiriwa kuingia Marekani baada ya vizuizi kuanza kutekelezwa mnamo Juni 9 saa sita usiku ET.

Changamoto za kisheria

Wakati wa muhula wa kwanza wa Trump, amri ya kiutendaji iliyoandikwa kwa haraka iliyoamuru kunyimwa kuingia kwa raia wa nchi nyingi za Kiislamu ilizua machafuko katika viwanja vingi vya ndege na bandari zingine za kuingilia, na kusababisha changamoto za kisheria zilizofanikiwa na marekebisho makubwa ya sera hiyo.

Tangazo hilo jipya, ambalo Trump alitia saini siku ya Jumatano, linaonekana iliyoundwa kushinda changamoto yoyote ya mahakama kwa kuzingatia mchakato wa maombi ya visa.

Ujumbe wa Rubio unasema watu pekee ambao wanapaswa kukataliwa kuingia Marekani ni wale ambao kwa sasa wako nje ya nchi ambao hawana visa halali katika tarehe ya kuanza kutumika.

Licha ya kebo ya Rubio, kuingia Marekani kimwili kwenye bandari ya kuingia hakudhibitiwi na Idara ya Serikali. Ni juu ya Idara ya Usalama wa Nchi na uamuzi wa maajenti binafsi wa Forodha na Doria ya Mipaka kuamua ikiwa mwenye visa amekubaliwa au amekataliwa.