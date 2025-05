Na Damaris Matoke-Muhia na Monique Wasunna

Sisi ni wanasayansi wawili wanawake wa Kiafrika wanaofanya kazi katika magonjwa ya kuambukiza na utafiti wa dawa za kitropiki.

Katika taaluma zetu zote, tumeongoza majaribio ya kimatibabu na mipango ya uchunguzi wa magonjwa, kuimarisha uwezo wa utafiti katika bara zima, na kusaidia kuunda uchunguzi na dawa zinazookoa maisha.

Pamoja na hayo, tumewashauri wanasayansi wachanga, kuhakikisha kizazi kijacho kinatayarishwa ili kuendeleza maendeleo ya kisayansi ya Afrika mbele.

Tumeongoza idara na taasisi, tumeunda sera, na tumepokea utambuzi wa kimataifa kwa kazi yetu.

Wanawake wachache wanaongoza utafiti

Na bado, baada ya miongo kadhaa katika nyanja hizi, kuthibitisha kwamba wanasayansi wa kike wana uwezo sawa wanapopewa fursa, bado mara nyingi tunajikuta kama wanawake pekee wa Kiafrika katika vyumba ambako mafanikio ya kisayansi na maamuzi muhimu hufanywa.

Bado tunaona wanawake wachache sana wanaoongoza programu za utafiti, wakiongoza tafiti za utafiti kama wachunguzi wakuu, kupata ruzuku, au karatasi za uchapishaji.

Uchunguzi huu unaungwa mkono na ripoti ya UN Women ambayo iligundua kuwa ni asilimia 31 tu ya watafiti katika Afrika Kusini mwa Jangwa la Sahara ni wanawake.

Uwakilishi huu mdogo katika utafiti umesababisha mapungufu makubwa katika uchunguzi wa kisayansi na sera ya afya.

Wanawake ndio asili mia kubwa walio na VVU Afrika

Kwa mfano, magonjwa kama vile kichocho na helminths zinazopitishwa kwenye udongo yana madhara makubwa ya afya ya uzazi na huongeza hatari za ujauzito, lakini madhara haya ya kijinsia hayapewi kipaumbele katika utafiti.

Na licha ya wanawake kuwa asilimia 64 ya watu wazima wanaoishi na VVU barani Afrika, majibu mahususi ya jinsia katika kuzuia na matibabu bado hayajachunguzwa.

Zaidi ya hayo, wanawake walio katika umri wa kuzaa mara nyingi hawajumuishwi katika majaribio ya kimatibabu, na kuwaacha bila kupata baadhi ya matibabu ya kuokoa maisha na chaguzi chache au zisizo salama.

Ikizingatiwa kuwa wanawake wanajumuisha nusu ya idadi ya watu barani Afrika, kujumuisha mitazamo ya afya ya kijinsia katika utafiti si lazima tu—ni muhimu kwa ajili ya kuendeleza masuluhisho ya afya yaliyo sawa na yenye ufanisi.

Wanawake zaidi katika sayansi humaanisha utafiti unaoakisi hali halisi ya afya ya wanawake.

Vita kubwa zaidi za kiafya barani Afrika—dhidi ya malaria, VVU, magonjwa yaliyopuuzwa, na matatizo ya afya ya uzazi—haviwezi kushinda bila wanawake wanasayansi. Hii sio tu juu ya uwakilishi. Inahusu kuokoa maisha.

Tunakubali kwamba mabadiliko yanatokea, lakini polepole sana. Kauli mbiu ya mwaka huu ya Siku ya Kimataifa ya Wanawake, Kuharakisha Hatua, inatoa ukweli wa kutisha: kwa kasi ya sasa, usawa kamili wa kijinsia hautapatikana hadi miaka 2158-133 kutoka sasa.

Ukosefu wa usawa

Vikwazo tulivyokabiliana navyo mapema katika kazi zetu—upendeleo wa kijinsia katika kuajiri na kufadhili, ushauri mdogo, mapambano ya kutambuliwa—inaendelea leo.

Lazima tujiulize: Kwa nini ukosefu wa usawa huu unaendelea? Mmoja wetu ni mtaalamu wa wadudu, ambaye utafiti wake unahitaji kazi ya shambani katika vijiji vya mbali: kutega mbu, kukusanya data, na kusoma mifumo ya maambukizi ya magonjwa.

Kazi hii ni muhimu katika kudhibiti magonjwa yanayoenezwa na wadudu kama vile malaria na dengue.

Lakini, ni wanawake wachache sana walio katika taaluma hii. Kwa nini? Je, ni kitamaduni, kielimu, au kimfumo? Je, tunaweza kujifunza kutoka kwa maeneo ambayo uwakilishi wa wanawake katika sayansi ni wenye nguvu zaidi?

Jukumu la Utamaduni

Uongozi, katika nyanja zote, bado unaonekana kwa kiasi kikubwa kama uwanja wa wanaume. Wanawake mara nyingi huchanganyikiwa kuamini kuwa wanahusika katika kuunga mkono majukumu badala ya kuwa juu.

Kutokuwa na mashaka huku sio tu ndani - kunaimarishwa na matarajio ya jamii.

Kupigana na mifumo

Kuanzia umri mdogo, wasichana wa Kiafrika wamewekewa masharti ya kuhifadhiwa na kuepuka kuchukua nafasi. Matokeo? Wanawake wachache huingia katika majukumu ya kuendesha ugunduzi wa kisayansi na kufanya maamuzi ya sera.

Lakini hata wanawake wanaposonga mbele, mfumo hufanya kazi dhidi yao.

Utafiti wa 2022 uligundua kuwa wanawake hutuma maombi machache ya ruzuku kuliko wanaume na kwamba wale ambao wanapokea ufadhili kidogo.

Takriban theluthi mbili ya tuzo za utafiti (63%) zilikwenda kwa wanaume, na tuzo za thamani ya juu ya fedha zilikuwa na uwezekano mkubwa wa kutolewa kwa wanaume kuliko wanawake.

Majukumu ya nyumbani

Licha ya juhudi za nchi kama Ghana, Rwanda, na Msumbiji kuongeza uwakilishi wa wanawake kupitia upendeleo wa kuajiri ambao unaweka vizingiti vya chini kwa wafanyakazi wa kike, vikwazo vya kitamaduni vinasalia kuwa kikwazo kikubwa.

Wanawake barani Afrika mara nyingi hubeba majukumu makubwa ya nyumbani kuliko wanaume, kusawazisha kazi na kazi ya utunzaji isiyolipwa na kazi za nyumbani.

Bila huduma ya watoto ya bei nafuu, sera zinazobadilika za kazi, na mabadiliko ya kitamaduni ambayo yanakumbatia wanawake kama viongozi, wengi wamekatishwa tamaa kutoka kutafuta taaluma ya sayansi au wanalazimika kuacha taaluma kabisa.

Hatua ya kuongeza kasi: Tunachopaswa kufanya

Moja ya hatua za haraka zaidi ni kuwekeza katika ushauri. Inaweza kubadilisha trajectory ya kazi ya mwanamke katika sayansi. Serikali, vyuo vikuu na taasisi za utafiti lazima zitengeneze nafasi ambapo wanawake wanaweza kuunganishwa, kutafuta mwongozo na kujenga mitandao.

Tumejionea—wanasayansi wachanga wa kike wakipata ujasiri wa kutuma maombi ya ruzuku, kuongoza utafiti, na kuvunja vizuizi kwa sababu walikuwa na usaidizi unaofaa.

Chukua hadithi ya Dkt Loyce Faith Nangiro, daktari kijana kutoka Uganda ambaye amepokea Tuzo za Wanawake katika Global Health 2025.

Licha ya changamoto kubwa katika kupata elimu, alipata washauri katika madaktari wa kike ambao hawakumuongoza tu bali pia walimlipa karo.

Umuhimu wa ushauri

Kwa msaada wao, alihitimu, akapata kazi jijini, na kupata kila fursa ya kujenga maisha ya starehe. Lakini alichagua njia tofauti.

Alijiuzulu na kurudi nyumbani Karamoja, Uganda ili kujitolea katika hospitali ya eneo hilo inayotibu wagonjwa wa leishmaniasis ya visceral—mojawapo ya magonjwa hatari zaidi ya vimelea baada ya malaria.

Hadithi kama vile Nangiro zinaangazia kwa nini ushauri ni muhimu. Mipango kama vile Women in Global Health, L’Oréal-UNESCO For Women in Science Programme, na Mwele Malecela Mentorship Programme zinaleta matokeo, lakini tunahitaji zaidi.

Lakini hili si pambano la wanawake pekee—washirika wa kiume wana jukumu muhimu katika kuendeleza usawa wa kijinsia. Wanaume wanapotetea wanawake wenzao, kuwashauri wanawake vijana katika sayansi, na kupinga upendeleo katika kuajiri na kufadhili, wanasaidia kuunda mazingira ambapo talanta, si jinsia, huamua mafanikio.

Mafunzo ya uongozi ni muhimu vile vile. Utafiti umeonyesha kuwa timu zinazoongozwa na wanawake katika nyanja za sayansi mara nyingi husababisha ushirikiano mkubwa, uvumbuzi, na ushirikishwaji, unaochangia matokeo ya utafiti yenye nguvu.

Mmoja wetu, kama kiongozi wa shirika la utafiti, aliongoza majaribio ya kliniki ambayo yalibadilisha chaguzi za matibabu kwa wagonjwa walio na magonjwa yaliyopuuzwa, pamoja na watoto.

Pia aliandika chapisho zilizoshiriki kutetea kujumuishwa kwa wanawake wa umri wa kuzaa katika majaribio ya kliniki.

Kupitia uongozi wake, utafiti ambao mara moja ulipuuza sauti zilizotengwa ulijumuisha zaidi, na kuhakikisha mahitaji ya wagonjwa wote yanawakilishwa.

Wanawake wanapopewa mafunzo ya uongozi, hawainuki tu; wanainua jumuiya nzima pamoja nao. Lakini uongozi hautokei kwa bahati mbaya—lazima utunzwe.

Njia nyingine ya kuharakisha hatua ni kwa kuonyesha na kusherehekea mafanikio ya wanawake wa Kiafrika katika sayansi. Mmoja wetu anaongoza Women in Vector Control, programu ambayo inaangazia wanasayansi wa kike kukabiliana na magonjwa yanayoenezwa na wadudu kama vile malaria na dengue.

Hadithi hizi ni muhimu—utafiti unaonyesha kwamba wakati wanawake wanawezeshwa kushiriki kikamilifu katika udhibiti wa vijidudu, afya ya jamii inaboreka.

Kutia moyo

Zaidi ya hayo, kuona wanawake wengine wakifaulu katika sayansi pia huwatia moyo wasichana wadogo kuamini wao pia, ni wa fani. Kwa hivyo ni lazima tukuze na kutambua kikamilifu wanawake wanaoongoza utafiti na uvumbuzi.

Mkutano wa Kimataifa wa Ajenda ya Afya ya Afrika (AHAIC) unafanya hivyo tu na Tuzo zake za Wanawake katika Global Health, kuwaheshimu wanawake vijana wa Kiafrika kutatua changamoto kubwa za afya katika bara.

Hatimaye, katika kila ngazi, lazima tuhakikishe usawa wa kijinsia. Hii ina maana majopo mbalimbali ya uajiri, shabaha wazi za usawa wa kijinsia katika ufadhili, na sera thabiti za kuziba mapengo.

Taasisi za utafiti na mashirika ya ufadhili lazima yafuatilie na kuripoti tofauti za kijinsia, kuhakikisha wanawake hawatengwi.

Wanasayansi wanawake wa Kiafrika tayari wamethibitisha kwamba wanaweza kuongoza utafiti jumuishi, wa msingi na kuunda masuluhisho ya afya ya kimataifa. Lakini hatuwezi kusubiri vizazi vingine vitano kwa usawa wa kijinsia.

Ikiwa tuna nia ya dhati ya kutatua changamoto kuu za kiafya za Afrika, lazima tuharakishe hatua sasa.

Matoke ni mwanasayansi wa Bayoteknolojia, Mwanasayansi Mkuu Mwandamizi wa Utafiti wa magonjwa ya kuambukiza na yaliyopuuzwa ya kitropiki, na Naibu Mkurugenzi wa Mpango wa Bioteknolojia katika Taasisi ya Utafiti wa Matibabu ya Kenya (KEMRI).

Wasunna ni daktari, mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza na dawa za kitropiki, na Balozi wa Afrika wa Mpango wa Dawa kwa Magonjwa Yaliyosahaulika (DNDi).