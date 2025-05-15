ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر المحيط الهادئ، اليوم الأحد، على بُعد نحو 90 كيلومتراً جنوب شرق منطقة بانغاي في دولة تونغا الجزرية.

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر المحيط الهادئ، اليوم الأحد، على بُعد نحو 90 كيلومتراً جنوب شرق منطقة بانغاي في دولة تونغا الجزرية.