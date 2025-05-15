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ثقافة
وسط تحذيرات من تسونامي.. زلزال بقوة 7.1 ريختر يضرب المحيط الهادئ
ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر المحيط الهادئ، اليوم الأحد، على بُعد نحو 90 كيلومتراً جنوب شرق منطقة بانغاي في دولة تونغا الجزرية.
وسط تحذيرات من تسونامي.. زلزال بقوة 7.1 ريختر يضرب المحيط الهادئ
ميانمار.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج إلى 1700 قتيل
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب ميانمار إلى 1700 قتيل و3 آلاف و400 مصاب.
ميانمار.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج إلى 1700 قتيل
صور | منذ العهد العثماني.. تكية خاصكي سلطان تواصل تقديم الطعام للمحتاجين في القدس
تعد تكية خاصكي سلطان في القدس من أقدم المؤسسات الخيرية التي تقدم الطعام للفقراء، إذ تأسست في عهد الدولة العثمانية عام 1552 بواسطة هُرَّم سلطان (خاصكي سلطان)، زوجة السلطان سليمان القانوني.
صور | منذ العهد العثماني.. تكية خاصكي سلطان تواصل تقديم الطعام للمحتاجين في القدس
opinion
روسيا تفرج عن مواطن أمريكي قبيل محادثات موسكو وواشنطن في السعودية
أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن الحكومة الروسية أفرجت أمس الاثنين عن المواطن الأمريكي كالوب بايرز واين (28 عاماً) بعد احتجازه في روسيا بتهمة حيازة كمية صغيرة من الماريغوانا، وذلك قبل
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محمد أبو عليان
وسط الاضطرابات الدولية.. ما دلالات تشكيل الشركات الصينية لوحدات مسلحة؟
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محمد أبو عليان
تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتداعياته على البلدان النامية
بواسطة محمود الرنتيسي
الموقف الأمريكي بين جولات بلينكن وصفقات الأسلحة
بواسطة ديفيد ميلر
"معاداة الصهيونية ليست عنصرية".. هكذا ربحتُ القضية في بريطانيا
"بغطاء أمريكي إرهابي".. مقتدى الصدر يحذّر من تمادي إسرائيل في قصف غزة
قال زعيم التيار الوطني الشيعي العراقي مقتدى الصدر، في بيان له على حسابه بمنصة إكس اليوم الأربعاء، إنّ إسرائيل تعاود قصف الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة "بغطاء أمريكي إرهابي وقح".
"بغطاء أمريكي إرهابي".. مقتدى الصدر يحذّر من تمادي إسرائيل في قصف غزة
عشرات القتلى ودمار هائل جراء أعاصير وحرائق غابات وعواصف ضربت ولايات أمريكية
قُتل 37 شخصاً على الأقل وأصيب عشرات آخرون الأحد، جراء أعاصير عنيفة وعواصف ترابية وحرائق غابات سريعة الانتشار في عدة ولايات أمريكية.
عشرات القتلى ودمار هائل جراء أعاصير وحرائق غابات وعواصف ضربت ولايات أمريكية
السعودية ودول عربية وإسلامية تعلن السبت غرة رمضان
أعلنت السعودية ودولة عربية وإسلامية، مساء الجمعة، أن غداً السبت هو غرة شهر رمضان المبارك بعد ثبوت رؤية الهلال.
السعودية ودول عربية وإسلامية تعلن السبت غرة رمضان
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