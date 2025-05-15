وسط تحذيرات من تسونامي.. زلزال بقوة 7.1 ريختر يضرب المحيط الهادئوسط تحذيرات من تسونامي.. زلزال بقوة 7.1 ريختر يضرب المحيط الهادئ
ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر المحيط الهادئ، اليوم الأحد، على بُعد نحو 90 كيلومتراً جنوب شرق منطقة بانغاي في دولة تونغا الجزرية.ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر المحيط الهادئ، اليوم الأحد، على بُعد نحو 90 كيلومتراً جنوب شرق منطقة بانغاي في دولة تونغا الجزرية.
صور | منذ العهد العثماني.. تكية خاصكي سلطان تواصل تقديم الطعام للمحتاجين في القدسصور | منذ العهد العثماني.. تكية خاصكي سلطان تواصل تقديم الطعام للمحتاجين في القدس
تعد تكية خاصكي سلطان في القدس من أقدم المؤسسات الخيرية التي تقدم الطعام للفقراء، إذ تأسست في عهد الدولة العثمانية عام 1552 بواسطة هُرَّم سلطان (خاصكي سلطان)، زوجة السلطان سليمان القانوني.تعد تكية خاصكي سلطان في القدس من أقدم المؤسسات الخيرية التي تقدم الطعام للفقراء، إذ تأسست في عهد الدولة العثمانية عام 1552 بواسطة هُرَّم سلطان (خاصكي سلطان)، زوجة السلطان سليمان القانوني.
روسيا تفرج عن مواطن أمريكي قبيل محادثات موسكو وواشنطن في السعودية
أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن الحكومة الروسية أفرجت أمس الاثنين عن المواطن الأمريكي كالوب بايرز واين (28 عاماً) بعد احتجازه في روسيا بتهمة حيازة كمية صغيرة من الماريغوانا، وذلك قبلأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن الحكومة الروسية أفرجت أمس الاثنين عن المواطن الأمريكي كالوب بايرز واين (28 عاماً) بعد احتجازه في روسيا بتهمة حيازة كمية صغيرة من الماريغوانا، وذلك قبل
روسيا تفرج عن مواطن أمريكي قبيل محادثات موسكو وواشنطن في السعوديةروسيا تفرج عن مواطن أمريكي قبيل محادثات موسكو وواشنطن في السعودية
أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن الحكومة الروسية أفرجت أمس الاثنين عن المواطن الأمريكي كالوب بايرز واين (28 عاماً) بعد احتجازه في روسيا بتهمة حيازة كمية صغيرة من الماريغوانا، وذلك قبلأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن الحكومة الروسية أفرجت أمس الاثنين عن المواطن الأمريكي كالوب بايرز واين (28 عاماً) بعد احتجازه في روسيا بتهمة حيازة كمية صغيرة من الماريغوانا، وذلك قبل
"بغطاء أمريكي إرهابي".. مقتدى الصدر يحذّر من تمادي إسرائيل في قصف غزة"بغطاء أمريكي إرهابي".. مقتدى الصدر يحذّر من تمادي إسرائيل في قصف غزة
قال زعيم التيار الوطني الشيعي العراقي مقتدى الصدر، في بيان له على حسابه بمنصة إكس اليوم الأربعاء، إنّ إسرائيل تعاود قصف الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة "بغطاء أمريكي إرهابي وقح".قال زعيم التيار الوطني الشيعي العراقي مقتدى الصدر، في بيان له على حسابه بمنصة إكس اليوم الأربعاء، إنّ إسرائيل تعاود قصف الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة "بغطاء أمريكي إرهابي وقح".
عشرات القتلى ودمار هائل جراء أعاصير وحرائق غابات وعواصف ضربت ولايات أمريكيةعشرات القتلى ودمار هائل جراء أعاصير وحرائق غابات وعواصف ضربت ولايات أمريكية
قُتل 37 شخصاً على الأقل وأصيب عشرات آخرون الأحد، جراء أعاصير عنيفة وعواصف ترابية وحرائق غابات سريعة الانتشار في عدة ولايات أمريكية.قُتل 37 شخصاً على الأقل وأصيب عشرات آخرون الأحد، جراء أعاصير عنيفة وعواصف ترابية وحرائق غابات سريعة الانتشار في عدة ولايات أمريكية.
السعودية ودول عربية وإسلامية تعلن السبت غرة رمضانالسعودية ودول عربية وإسلامية تعلن السبت غرة رمضان
أعلنت السعودية ودولة عربية وإسلامية، مساء الجمعة، أن غداً السبت هو غرة شهر رمضان المبارك بعد ثبوت رؤية الهلال.أعلنت السعودية ودولة عربية وإسلامية، مساء الجمعة، أن غداً السبت هو غرة شهر رمضان المبارك بعد ثبوت رؤية الهلال.