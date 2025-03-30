ثقافة
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ميانمار.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج إلى 1700 قتيل
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب ميانمار إلى 1700 قتيل و3 آلاف و400 مصاب.
ميانمار.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج إلى 1700 قتيل
آثار الدمار جراء الزلزال في ميانمار / AFP
30 مارس 2025

جاء ذلك بحسب بيان أصدرته الإدارة العسكرية في ميانمار، اليوم الأحد، بشأن الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد صباح الجمعة.

وجاء في البيان أنه تأكَّد مصرع 1700 شخص وإصابة 3400 بجروح، فيما لا يزال 300 شخص في عداد المفقودين.

وأمس السبت، أعلنت الإدارة العسكرية في بيانٍ أنّ حصيلة الزلزال المزدوج الذي ضرب ميانمار بلغت 1644 قتيلاً، و3 آلاف و408 مصابين.

وإلى جانب الدمار الكبير الذي تسبب به الزلازل في البلاد، يوجد قلق متزايد بشأن زيادة عدد الضحايا.

وإلى جانب ميانمار وتايلاند، تسببت الزلزال المزدوج أيضاً بأضرار في بعض أجزاء مقاطعة يونان الصينية المتاخمة لميانمار، ولم يُبلَغ بعدُ عن سقوط قتلى في المقاطعة، حيث تسببت الهزات في وقوع إصابات.

والجمعة، ضرب زلزالان شديدان بقوة 7.7 و6.4 درجة على مقياس ريختر وسط ميانمار.

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