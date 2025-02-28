جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن الجهات المختصة في السعودية ومصر وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين والكويت وفلسطين واليمن والعراق والأردن وسوريا ولبنان والسودان وليبيا، وإندونيسيا.

في الرياض، قال الديوان الملكي السعودي إن المحكمة العليا تلقت إفادات بثبوت رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم، وعليه يكون السبت أول أيام الشهر الفضيل.

وفي القاهرة، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن السبت هو "أول أيام رمضان بعد ثبوت رؤية هلال الشهر المعظم".

وفي الدوحة، أفادت لجنة تحري رؤية الهلال أن "السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ".

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية "ثبوت رؤية الهلال، وأن غداً السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك".

وفي مسقط، ذكرت اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية الهلال أنها تلقَّت إفادات بثبوت رؤية الهلال مساء اليوم، وعليه يكون السبت هو غرة الشهر المبارك.

وفي أبو ظبي، أعلن ديوان الرئاسة الإماراتية أن "السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك".

وفي المنامة، أفادت هيئة الرؤية الشرعية بأن "السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك".

وفي عمان، أعلن مفتي الأردن أحمد الحسنات أن "السبت هو أول أيام شهر رمضان".

وفي اليمن، قالت وزارة الأوقاف والإرشاد إن "السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك".

وفي فلسطين، قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين، إن "السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك".

وفي سوريا، أفاد القاضي الشرعي الأول بدمشق بأن "السبت هو أول أيام شهر ‏رمضان المبارك".‏

وفي السودان، قال مجمع الفقه الإسلامي إن "السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك". ‎

وفي طرابلس، قالت دار الإفتاء الليبية إن "السبت هو أول أيام شهر رمضان المُبارك".

وفي العراق، أعلن ديوان الوقف السني أن "السبت هو الأول من رمضان المبارك". في حين أعلن مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني، الذي يعد أعلى مرجعية للشيعة في العراق، أن الأحد المقبل هو الأول من شهر رمضان المبارك. وعليه يكون العراق أول دولة عربية تشهد انقساماً في إعلان موعد بدء رمضان، حيث يبدأ السُّنَّة الصيام السبت، فيما يبدأ الشيعة الصيام يوم الأحد.

الأمر ذاته يتكرر في لبنان، إذ أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي يمثل المرجعية السنية، أنه "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أنَّ أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ هو يوم السبت". فيما أعلن المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان أن "يوم غدٍ السبت هو المتمم لشهر شعبان، وعليه فإن يوم الأحد هو أول أيام شهر رمضان المبارك".

كما أعلنت الحكومة الإندونيسية أن “شهر رمضان سيبدأ يوم غد السبت”، إذ أعلن وزير الشؤون الدينية الإندونيسي نصر الدين عمر، قرار بدء شهر الصوم بعد تلقي تأكيد رؤية الهلال في إقليم آتشيه.

أما في ماليزيا، فأعلن حامل أختام ملوك ولايات ماليزيا السيد دانيال بن السيد أحمد مساء اليوم الجمعة، أن غرة شهر رمضان المبارك في ماليزيا ستكون بعد غد الأحد، الموافق الثاني من مارس/آذار.

يُذكر أنه غالباً ما يُتحرى الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان شريطة حدوث الاقتران قبل غروب الشمس، وأن يغرب القمر بعد غروبها، وفى حال عدم التمكن من رؤيته أو عدم تحقق أحد الشرطين السابقين يُتَم الشهر 30 يوماً.