وقالت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية إن مراقبة الأعاصير انتهت في الغالب، لكن لا يزال من المحتمل حدوث رياح خطيرة في كارولينا وشرق جورجيا وشمال فلوريدا حتى مساء الأحد.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من الظروف الخطيرة التي تحولت إلى قاتلة، وحصلت العاصفة المتقلبة التي بدأت يوم الجمعة على تصنيف ”عالي الخطورة“ غير المعتاد من خبراء الأرصاد الجوية. مع ذلك قال الخبراء إنه ليس من غير المعتاد رؤية مثل هذه الأحوال الجوية المتطرفة في شهر مارس/آذار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به “تروث سوشال” إن إدارته مستعدة لمساعدة المجتمعات المتضررة.

ونشر يوم الأحد: "أرجوكم انضموا إليّ وإلى ميلانيا في الصلاة من أجل جميع المتضررين من هذه العواصف الرهيبة!".