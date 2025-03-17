ثقافة
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عشرات القتلى ودمار هائل جراء أعاصير وحرائق غابات وعواصف ضربت ولايات أمريكية
قُتل 37 شخصاً على الأقل وأصيب عشرات آخرون الأحد، جراء أعاصير عنيفة وعواصف ترابية وحرائق غابات سريعة الانتشار في عدة ولايات أمريكية.
عشرات القتلى ودمار هائل جراء أعاصير وحرائق غابات وعواصف ضربت ولايات أمريكية
مقتل 37 شخصاً جراء أعاصير عنيفة وعواصف ترابية وحرائق غابات سريعة الانتشار في عدة ولايات أمريكية / AP
17 مارس 2025

وقالت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية إن مراقبة الأعاصير انتهت في الغالب، لكن لا يزال من المحتمل حدوث رياح خطيرة في كارولينا وشرق جورجيا وشمال فلوريدا حتى مساء الأحد.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من الظروف الخطيرة التي تحولت إلى قاتلة، وحصلت العاصفة المتقلبة التي بدأت يوم الجمعة على تصنيف ”عالي الخطورة“ غير المعتاد من خبراء الأرصاد الجوية. مع ذلك قال الخبراء إنه ليس من غير المعتاد رؤية مثل هذه الأحوال الجوية المتطرفة في شهر مارس/آذار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به “تروث سوشال” إن إدارته مستعدة لمساعدة المجتمعات المتضررة.

ونشر يوم الأحد: "أرجوكم انضموا إليّ وإلى ميلانيا في الصلاة من أجل جميع المتضررين من هذه العواصف الرهيبة!".

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