Almaniya XİN rəhbəri: “Fələstin dövlətinin tanınması prosesi indi başlamalıdır”
Nazir açıqlamasında qeyd edib ki, iki dövlətli həll yeganə yoldur və Almaniya buna biganə qala bilməz
Almaniya / Reuters
31 iyul 2025 г.

Almaniyanın xarici işlər naziri Yohan Vadeful İsrail və Fələstin torpaqlarına səfəri öncəsi verdiyi bəyanatda bildirib ki, Fələstin dövlətinin tanınması prosesi artıq başlanmalıdır.

Nazir bu barədə iyulun 31-dəki açıqlamasında deyib: "Almaniya üçün bu prosesin böyük ehtimalla Fələstin dövlətinin tanınması ilə nəticələnəcəyi görünür. Lakin belə bir proses elə indi başlanmalıdır."

Y.Vadeful onu da əlavə edib ki, Almaniya birtərəfli atılan addımlara qarşılıq verməyə məcbur qala bilər və bu, prosesin müəyyən şərtlər daxilində daha sürətli inkişafına səbəb ola bilər.

Alman nazir müzakirə yolu ilə əldə olunacaq iki dövlətli həllin həm israillilərin, həm də fələstinlilərin sülh, təhlükəsizlik və ləyaqət içində yaşaya bilmələrinin yeganə yolu olduğunu vurğulayıb.

O, İsrail hökumətinin bəzi dairələrindən səslənən ilhaq təhdidlərinə də toxunub: "Avropa ölkələri də daxil olmaqla, getdikcə daha çox ölkə əvvəlcədən danışıqsız şəkildə Fələstin dövlətini tanımağa hazırlaşır. Bu səbəbdən Yaxın Şərq sülh prosesi tarixi bir dönüş nöqtəsinə gəlib çıxıb."

Y.Vadeful Almaniyanın İsrail qarşısında xüsusi məsuliyyəti olduğunu xatırladaraq, bu məsuliyyətin ölkəsini qaçılmaz şəkildə təsirləndirəcəyini deyib.

Nazir həmçinin əlavə olaraq deyib: "İsrail Qəzzada yaşanan fəlakətə dərhal, hərtərəfli və davamlı bir həll tapmalıdır. Almaniya bu yükün yüngülləşdirilməsi üçün bütün dəstəyini verməyə hazırdır."

O, Almaniyanın yaxın günlərdə havadan yardım materiallarının bölgəyə çatdırılmasında iştirak edəcəyini və humanitar yardımların daşınması üçün quru yolunun yaradılması istiqamətində də çalışacaqlarını bəyan edib.

Çıxışının sonunda isə Almaniya xarici işlər naziri çağırış edib: "Ancaq quru yolla kifayət qədər yardım insanlara çata bilər. Bu səbəbdən İsrail hökumətinə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və beynəlxalq yardım qurumlarının bölgəyə təhlükəsiz şəkildə girişinə və xüsusilə effektiv yardım bölgüsünə icazə verməsi üçün təcili müraciət edirəm."

MƏNBƏ:TRT Global
