2023-cü ilin oktyabr ayından bu günə qədər Qəzzada aclıq səbəbindən həyatını itirənlərin sayı 163 nəfərə çatıb. Onlardan 93-nün uşaq olduğu bildirilir.
"Anadolu" agentliyinin tibbi mənbələrə istinadən yaydığı məlumata görə, aclıq və qida çatışmazlığı səbəbilə daha bir gənc həyatını itirib. Məlumatda qeyd olunur ki, 17 yaşlı Atef Əbu Katər uzunmüddətli aclıq və qeyri-kafi qidalanma nəticəsində dünyasını dəyişib.
Bu son hadisə ilə birlikdə 2023-cü ilin oktyabrından etibarən aclıqdan ölənlərin ümumi sayı 163-ə yüksəlib.
İsrail artıq 18 ildir ki Qəzza zolağını blokada altında saxlayır. 2024-cü ilin mart ayının 2-dən etibarən isə bölgəyə humanitar yardımın daxil olmasını tamamilə əngəlləyərək bütün sərhəd keçidlərini bağlayıb. Bu addım 2,4 milyon insanın yaşadığı Qəzzada vəziyyəti daha da ağırlaşdırıb.
Beynəlxalq ictimaiyyətin atəşkəs çağırışlarını rədd edən İsrail ordusu 2023-cü il oktyabrın 7-dən bəri Qəzzaya qarşı genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlar aparır. Bu hücumlar nəticəsində əksəriyyəti qadın və uşaqlar olmaqla 60 mindən çox fələstinli həyatını itirib.
İnteqrasiya edilmiş Qida Təhlükəsizliyi Faza Təsnifatı (IPC) platformasının son açıqlamasına görə, Qəzzada "qıtlığın ən pis ssenarisi" artıq baş verir və vəziyyət hər keçən gün daha da pisləşir.