Afina meri İsrail səfiri Noam Katzın açıqlamasına sərt reaksiya göstərib
Afina meri Haris Dukas İsrailin Yunanıstandakı səfiri Noam Katzın yəhudi əleyhinə qraffiti ilə bağlı tənqidlərinə sərt reaksiya verib
4 avqust 2025 г.

Afina meri Haris Dukas İsrailin Yunanıstandakı səfiri Noam Katzın yəhudi əleyhinə qraffiti ilə bağlı tənqidlərinə kəskin cavab verib. O, bildirib ki, Yunanıstan mülki vətəndaşları öldürənlərdən demokratiya dərsi almır.

H.Dukas İsrail səfiri Katzın şəhər rəsmilərinin israilli ziyarətçiləri narahat edən qraffiti məsələsinə lazımi reaksiya vermədiyi barədə bəyanatından sonra çıxış edib və İsrailin Qəzzada törətdiyi vəhşiliklərə diqqət çəkib.

“Şəhər bələdiyyəsi olaraq biz zorakılığa və irqçiliyə qarşı daim mövqe tutmuşuq. Buna baxmayaraq, yemək növbələrində dinc sakinləri və uşaqları öldürənlərdən, Qəzzada onlarla insanın həyatına son qoyanlardan demokratiya dərsi almağı rədd edirik,” – deyən Haris Dukas israilli səfirin mövqeyini sərt tənqid edib.

O, həmçinin bildirib ki, səfir Katzın Qəzzada baş verən görünməmiş soyqırıma göz yumaraq, silinmiş qraffiti məsələsinə diqqət yetirməsi dəhşətlidir.

Yunanıstanın “Katimerini” qəzetinə müsahibə verən Katz antisemit qraffiti səbəbindən israilli ziyarətçilərin narahat olduğunu vurğulayıb və şəhər rəsmilərini bu qraffiti ilə mübarizədə kifayət qədər iş görməməkdə ittiham edib.

Bələdiyyə sədrinin açıqlamaları İsrailin 7 oktyabr 2023-cü ildə Qəzzada başlayan müharibəsi fonunda səsləndirilib. Qəzzadakı Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, İsrailin hücumları nəticəsində əksəriyyəti qadın və uşaq olmaqla 60 800-dən çox fələstinli həyatını itirib. İsrailin blokadası qida, su və dərman kimi əsas ehtiyacların ciddi çatışmazlığına səbəb olub. Bu səbəbdən 93-ü uşaq olmaqla ən azı 175 nəfər aclıqdan vəfat edib.

İsrail beynəlxalq ictimaiyyətin atəşkəs çağırışlarını rədd edib. Noyabr ayında Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi (ICC) İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu və keçmiş müdafiə naziri Yoav Qallantı hərbi cinayətlər və insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham edərək həbsinə order verib.

Afina ilə İsrail arasında diplomatik gərginlik Qəzzadakı humanitar böhran və İsrailin hərbi hücumu ətrafında beynəlxalq hiddətin artdığını və həssaslığın yüksəldiyini göstərir.

