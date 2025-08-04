Şimali Koreyanın dövlət mediası Yaponiyanın Çinə yaxın qərb sahilində yerləşən Kumamoto əyalətinə “Yer-gəmi” tipli “Tip-12” raketlərini yerləşdirmək planını pisləyib və bunu “çox təhlükəli addım” adlandırıb.
Koreya KCNA xəbər agentliyi avqustun 3-də verdiyi məlumatda "Kyodo News"in keçən həftə yaydığı xəbərinə istinadən rəsmi Tokionu tənqid edib. Məlumata görə, Yaponiya cari maliyyə ili ərzində Kumamotodakı Kenqun hərbi bazasında yerli istehsal olan "Type-12" tipli "Yer-gəmi" raketlərini yerləşdirmək planını yekunlaşdırıb.
1000 kilometr məsafə qət edə bilən "Type-12" raketi Çinin sahil xəttinə çata bilir.
"Kyodo News" adı naməlum olan hökumət mənbələrinə istinadən xəbər verib ki, bu addım Yaponiyanın cənub-qərbindəki Nansey adalarının müdafiəsini gücləndirmək məqsədi daşıyır. Strateji əhəmiyyətli adalar Tayvana yaxın olduqları üçün Çinin idarə etdiyi adaya potensial işğalla bağlı artan narahatlıqlar fonunda gündəmə gəlib.
Yenidən işğal ardınca getmək
Pxenyan Yaponiyanın raket yerləşdirmə planını “qabaqcıl zərbə imkanları əldə etmək cəhdi” kimi səciyyələndirərək, Tokio hökumətinin imperiya dövründəki “Böyük Şərqi Asiya Birgə İnkişaf Sahəsi” arzusunu reallaşdırmağa çalışdığını iddia edib.
KCNA bildirib ki, hərbi gücləndirmə, yenidənqurma və qüvvələrin modernləşdirilməsi planları sayəsində Yaponiya işğal müharibəsi başlada biləcək mövqeyə yaxınlaşır.
Pxenyan hökuməti "hərbi gücə çevrilmək fikrində" kimi təsvir etdiyi Yaponiyanı qabaqlayıcı zərbələr üçün uzaqmənzilli raketlər yerləşdirməklə "yenidən işğal gününə tələsməkdə" günahlandırıb.
KCNA-nın bəyanatında deyilib: "Yaponiyanın ümidsiz şəkildə axtardığı yenidən işğal günü onun geri dönməz cəhənnəmə addımladığı gün olacaq".