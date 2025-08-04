Cənub-Şərqi Asiya Ölkələri Assosiasiyası (ASEAN) çərçivəsində gərginliyin azaldılması və əməkdaşlığı müzakirə etmək üçün avqustun 7-də Ümumi Sərhəd Komitəsinin iclasından əvvəl Malayziyada ilkin danışıqlar aparılıb.
Tailand və Kamboca rəsmiləri iki qonşu ölkə arasında davam edən atəşkəs fonunda Malayziyada görüşüblər.
Qeyd edək ki, Tailand və Kamboca arasında münasibətlər son həftələrdə sərhədyanı hava hücumları və raket atəşi nəticəsində yaranan gərginliyin artması səbəbindən pisləşib. Toqquşmalarda əsgərlər də daxil olmaqla onlarla insan ölüb və ya yaralanıb. Bu vəziyyət iyulun 28-də atəşkəslə başa çatdı.
Hər iki tərəfin rəsmiləri Cənub-Şərqi Asiya Ölkələri Assosiasiyası (ASEAN) və ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq çərçivəsində daha geniş deeskalasiya yol xəritəsinin əsasını qoyacağı gözlənilən və avqustun 7-də keçirilməsi planlaşdırılan Ümumi Sərhəd Komitəsinin (GBC) iclasından əvvəl danışıqlar aparıblar.
Görüşlərdən əvvəl Malayziyanın müdafiə naziri Məhəmməd Kaled Nordin avqustun 4-də Kamboca və tailandlı həmkarları general Tea Seiha və general Natthaphon Narkphanit ilə üçtərəfli videokonfrans keçirib.
Malayziyanın müdafiə naziri bəyan edib ki, qarşıdan gələn GBC görüşündə Malayziya, ABŞ və Çindən olan müşahidəçilər iştirak edəcək. Bu vəziyyət sərhəddəki gərginliyin sülh yolu ilə həllinə beynəlxalq marağı əks etdirir.
Banqkok və Pnom Penh Kambocanın Preah Vihear əyaləti və Taylandın şimal-şərqindəki Ubon Raçathani əyaləti boyunca uzanan sərhədlə bağlı mübahisə edir. Mayın 28-də Kamboca əsgərinin öldürülməsi gərginliyi yenidən alovlandırıb.
Bundan əlavə, Tailand ordusu 18 Kamboca əsgərini "müharibə əsiri" kimi saxladığını açıqlayıb.
Hərbçilər bəyan ediblər ki, hərbi əsirlər “silahlı münaqişənin tam dayandırılmasından sonra Cenevrə Konvensiyasının müddəalarına uyğun olaraq geri qaytarılacaqlar”.
Son sərhəd toqquşmaları zamanı 20-yə yaxın Kamboca əsgəri Tailand qüvvələri tərəfindən əsir götürülüb və onlardan ikisi ötən həftə vətənə qaytarılıb.