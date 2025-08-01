TÜRKİYƏ
2 dəqiqə oxuma
Türkiyə Helsinki Aktının imzalanmasının 50-ci ildönümünü qeyd edir
Türkiyə Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) təsis sənədi olan Helsinki Aktının imzalanmasının 50-ci ildönümünü qeyd edib
Türkiyə Helsinki Aktının imzalanmasının 50-ci ildönümünü qeyd edir
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi / AA
1 avqust 2025 г.

Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT-i geniş bir regionda sülh və sabitliyin əsas faktı kimi tanıdığını və təşkilatın effektivliyinin və əməliyyatlarının təkmilləşdirilməsi səylərini fəal dəstəklədiyini açıqlayıb.

Türkiyə Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) təsis sənədi olan Helsinki Aktının imzalanmasının 50-ci ildönümünü qeyd edib.

Nazirlik bəyanatında qeyd edilib ki, Soyuq Müharibə dövründə bloklar arasında fikir ayrılıqlarını və gərginliyi azaltmaq üçün təşəbbüs edilən Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Konfransı prosesində 1975-ci ildə imzalanmış Helsinki Aktı hələ də qüvvədə olan, əsas prinsipləri ilə Avropa-Atlantik və Avrasiya regionunu əhatə edən geniş bir bölgədə və əməkdaşlığa əsaslı təhlükəsizlik memarının bünövrəsini qoyub.

Bildirilib ki, Türkiyə Helsinki Aktını ilk imzalayan dövlətlərdən biri kimi bu prosesi əvvəldən dəstəkləyib.

recommended

Bəyanatda deyilib: “Türkiyə təkcə regional sülh və sabitliyə sadiqliyini təsdiqləməyib, həm də beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında formalaşan Avropa təhlükəsizlik əsaslarının formalaşmasına fəal töhfə verib”.

Bəyanatda Türkiyənin 1994-cü ildə ATƏT-i təsis edən konfrans prosindən bəridir təşkilata sadiq qaldığı vurğulanıb. Daha sonra “Türkiyə siyasi-hərbi, iqtisadi-ekoloji və humanitar ölçüləri əhatə edən hərtərəfli təhlükəsizlik anlayışına əsaslanan ən geniş regional təhlükəsizlik forumu olan ATƏT-ə fəal töhfə verməkdə davam edir” deyilib.

Bəyanatın sonunda qeyd olunub ki, ölkəmiz çoxtərəfliliyə yönəlmiş fəal diplomatiyasını, dialoqunu və əməkdaşlığını qətiyyətlə davam etdirəcək və bu zamanın bütün çağırışlarına baxmayaraq, ATƏT-in coğrafiyasında sabitlik və sülhün hökm sürməsinə öz töhfəsini verməyə davam edəcək.

Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us