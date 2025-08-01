Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT-i geniş bir regionda sülh və sabitliyin əsas faktı kimi tanıdığını və təşkilatın effektivliyinin və əməliyyatlarının təkmilləşdirilməsi səylərini fəal dəstəklədiyini açıqlayıb.
Türkiyə Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) təsis sənədi olan Helsinki Aktının imzalanmasının 50-ci ildönümünü qeyd edib.
Nazirlik bəyanatında qeyd edilib ki, Soyuq Müharibə dövründə bloklar arasında fikir ayrılıqlarını və gərginliyi azaltmaq üçün təşəbbüs edilən Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Konfransı prosesində 1975-ci ildə imzalanmış Helsinki Aktı hələ də qüvvədə olan, əsas prinsipləri ilə Avropa-Atlantik və Avrasiya regionunu əhatə edən geniş bir bölgədə və əməkdaşlığa əsaslı təhlükəsizlik memarının bünövrəsini qoyub.
Bildirilib ki, Türkiyə Helsinki Aktını ilk imzalayan dövlətlərdən biri kimi bu prosesi əvvəldən dəstəkləyib.
Bəyanatda deyilib: “Türkiyə təkcə regional sülh və sabitliyə sadiqliyini təsdiqləməyib, həm də beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında formalaşan Avropa təhlükəsizlik əsaslarının formalaşmasına fəal töhfə verib”.
Bəyanatda Türkiyənin 1994-cü ildə ATƏT-i təsis edən konfrans prosindən bəridir təşkilata sadiq qaldığı vurğulanıb. Daha sonra “Türkiyə siyasi-hərbi, iqtisadi-ekoloji və humanitar ölçüləri əhatə edən hərtərəfli təhlükəsizlik anlayışına əsaslanan ən geniş regional təhlükəsizlik forumu olan ATƏT-ə fəal töhfə verməkdə davam edir” deyilib.
Bəyanatın sonunda qeyd olunub ki, ölkəmiz çoxtərəfliliyə yönəlmiş fəal diplomatiyasını, dialoqunu və əməkdaşlığını qətiyyətlə davam etdirəcək və bu zamanın bütün çağırışlarına baxmayaraq, ATƏT-in coğrafiyasında sabitlik və sülhün hökm sürməsinə öz töhfəsini verməyə davam edəcək.