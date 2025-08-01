Ağ Evin məlumatına görə, icra sərəncamı ABŞ-ın artan illik ticarət kəsirini effektiv şəkildə həll etmək məqsədi ilə tarif tənzimləmələrinə düzəlişlər təklif edir.
Bildirilib ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp bütün ölkələr üçün baza tariflərini, eləcə də bəzi ölkələrlə qarşılıqlı tarif dərəcələrini dəyişdirən sərəncam imzalayıb.
Sərəncam iyulun 31-də Trampın ticarət razılaşmaları üçün son tarixdən bir neçə saat əvvəl qüvvəyə minib.
Ağ Ev daha sonra bəzi idxallarda 41%-ə çatan dərəcələrlə yeni tariflərin ətraflı siyahısını açıqlayıb.
Trampın sərəncamı onlarla ölkədən və xarici ərazilərdən ABŞ-a idxal olunan mallara 10%-dən 41%-ə qədər qarşılıqlı tariflər tətbiq edir.
Hindistanın ABŞ-a ixracı üçün tarif dərəcəsi 25%, Tayvan üçün 20%, Cənubi Afrika üçün isə 30% müəyyən edilib.
Tramp həmçinin Kanadaya tarifləri 25%-dən 35%-ə qaldırıb. Gecə yarısına qədər ticarət sövdələşməsinə nail olunmasa, bu hərəkət son tarix yaxınlaşdıqca təzyiqi artırır.
Qərar tariflərdən yan keçmə cəhdlərini hədəfləyir
Yeni tariflər yeddi gün ərzində ABŞ-ın geniş ticarət tərəfdaşları üçün qüvvəyə minəcək.
Ağ Evin bəyanatında bildirilib ki, sərəncam ABŞ-ın illik mal ticarəti kəsrini daha çox aradan qaldırmaq üçün seçilmiş ölkələr üçün qarşılıqlı tarif dərəcələrinə düzəlişlər edir.
Bəyanatda "Bu qətiyyətli addım Amerika işçilərini, fermerlərini və istehsalçılarını qorumaq və ABŞ-ın müdafiə sənayesi bazasını gücləndirmək üçün ədalətli, balanslı və qarşılıqlı ticarət əlaqələrini təmin etməklə ölkənin milli təhlükəsizliyinə və iqtisadiyyatına qarşı xarici təhdidlərdən qorunmaq üçün Prezidentin səylərini əks etdirir" deyilib.
14257 saylı İcra Sərəncamına əsaslanan yeni sərəncam, Əlavə I-də sadalanan ölkələrdən idxala onların ticarət təcrübələrindən asılı olaraq 10%-dən 41%-ə qədər tariflər tətbiq edir.
Məsələn, Böyük Britaniya kimi ölkələr 10%, Suriyaya isə 41%-ə qədər tariflər tətbiq olunacaq.
Avropa İttifaqı xüsusi müddəalara tabedir: hazırda tarifləri 15%-dən çox olan mallar əlavə rüsumlara məruz qalmayacaq, 15%-dən aşağı tariflərə tabe olan mallar isə cəmi 15%-ə qədər artırılacaq.
Siyahıda olmayan ölkələrdən idxala standart 10% tarif tətbiq olunacaq.
Sərəncam həmçinin yeni rüsumlardan qaçmaq üçün üçüncü ölkələr vasitəsilə tranzit vasitəsilə tariflərdən yayınma cəhdlərini hədəfləyir və bu cür mallara 40%-ə qədər yüksək tarif tətbiq edir.
Tramp aprelin 2-də dünya ölkələri üçün geniş tariflər elan etdi və daha sonra danışıqlar davam edərkən ayrı-ayrı ölkələr üçün 10% baza dərəcəsi təyin etdi.
Prezident ölkələrə danışıqlar qrupu ilə razılığa gəlmək üçün avqustun 1-nə son tarix qoyub, əks halda idxal rüsumlarının artırılması ilə üzləşəcəklərini bəyan edib.
ABŞ-ın 2024-2025-ci illər üzrə nəqliyyat məlumatlarına və ölkə üzrə idxal məlumat bazasına əsasən, ABŞ-ın ilk 10 idxal tərəfdaşı bunlardır:
1. Meksika: 509.98 milyard dollar (15.2%)
2. Çin: 462.63 milyard dollar (13.8%)
3. Kanada: 422.17 milyard dollar (12.6%)
4. Almaniya: 163.54 milyard dollar (4.9%)
5. Yaponiya: 152.06 milyard dollar (4.5%)
6. Vyetnam: 142.47 milyard dollar (4.2%)
7. Cənubi Koreya: 135.46 milyard dollar (4%)
8. Tayvan: 118.73 milyard dollar (3.5%)
9. İrlandiya: 103.75 milyard dollar (3.1%)
10. Hindistan: 91.23 milyard dollar (2.7%)