200-dən çox tanınmış alman sənətçisi və jurnalisti kansler Fridrix Mertsə İsrailə silah tədarükünün dayandırılması və Qəzzaya qarşı əlavə sanksiyaların tətbiq olunması barədə çağırış edib.
İyulun 31-də yayımlanan birgə məktubda Qəzzadakı uşaqların çəkdiyi əzablara diqqət çəkilib. Məktubda deyilir:
“Həmasın törətdiyi dəhşətli cinayətlərə ən sərt şəkildə etiraz edirik. Lakin heç bir cinayət milyonlarla günahsız insanın kollektiv şəkildə cəzalandırılmasını haqq qazandıra bilməz.”
Məktubda vurğulanıb ki, Qəzzada döyüşlərdə iştirak etməyən uşaqlar ən ağır vəziyyətdədir və onlar aclıqdan həyatlarını itirirlər.
“Artıq 17 mindən çox uşaq həlak olub, yüz minlərlə insan yaralanıb, travma alıb, məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb və aclıqla mübarizə aparır”,-deyə məktubda qeyd olunub.
Məktubu imzalayanlar arasında aktyorlar Liv Lisa Fries, Katarina Talbaç və Benno Fürman da var. Onlar kansler F.Mertsin son günlərdə İsrail hökumətini tənqid etməsini yüksək qiymətləndiriblər.
Bununla belə, sənədi imzalayanlar kansleri Almaniyanın İsrailə silah ixracını tamamilə dayandırmağa, Avropa İttifaqı ilə İsrail arasında Assosiasiya Sazişinin dayandırılmasını dəstəkləməyə, dərhal atəşkəsə nail olmağa və humanitar yardımın maneəsiz çatdırılmasını təmin etməyə çağırıblar.
Məktubda həmçinin deyilir: “Bu addımlar Avropa dəyərlərinə tam uyğundur və İsrail hökumətinə ən yaxın müttəfiqlərin belə bu iztirablara artıq dözə bilmədiyini, sözlərin kifayət etmədiyini açıq şəkildə göstərmiş olacaq.”
Qeyd edək ki, kansler Fridrix Merts iyulun 28-də bəyan edib ki, onun hökuməti Qəzzadakı ağır humanitar vəziyyətə görə İsrailə təzyiqləri artırmağı düşünür. O, bildirib ki, Almaniya hökuməti Qəzzadakı “fəlakətli vəziyyətin” yaxşılaşdırılması üçün İsrailə təzyiq göstərmək məqsədilə konkret addımlar atmaq hüququnu özündə saxlayır. Təhlükəsizlik Kabineti hələ bu məsələ ilə bağlı qərar verməsə də, müxtəlif variantlar müzakirə olunur.