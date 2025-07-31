Livan prezidenti Cozef Aun siyasi qrupları silahların dövlət nəzarətinə qaytarılmasını dəstəkləməyə çağırarkən, ABŞ isə gələcəkdəki yenidənqurma yardımı mövzusunda Hizbullahı tərksilah etmək üçün təzyiq edir.
Livan prezidenti Cozef Aun deyib ki, Livanın siyasi partiyaları silahlarını dərhal təslim etmək üçün bu fürsətdən istifadə etməlidirlər.
Aun Ordu Günü ilə bağlı etdiyi çıxışda bəyan edib ki, Beyrut “Livan dövlətinin səlahiyyətinin bütün ərazisinə genişləndirilməsini, bütün silahlı qrupların, xüsusilə Hizbullahın tərksilah edilməsini və bu silahların Livan ordusuna təhvil verilməsini” tələb edir.
Prezident bu açıqlamaları Livanda silah monopoliyası və Hizbullahın tərksilahı ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin iclasında gedən qızğın daxili və beynəlxalq müzakirələrdən sonra verib.
Dövlət başçısı deyib: "Bütün siyasi partiyaların vəzifəsi bu tarixi fürsətdən çəkinmədən istifadə etmək və silahların yalnız ordu və təhlükəsizlik qüvvələrinin əlində olmasını təmin etməyə çalışmaqdır".
"Reuters" xəbər agentliyinin məlumatına görə, ABŞ Livandan Hizbullahı tərksilah etmək üçün Nazirlər Kabinetinin rəsmi qərarını qəbul etməyi tələb edib və buna nail olunmayana qədər danışıqların davam etməyəcəyini bildirib.
ABŞ Hizbullah bütün Livan ərazisini tərksilah edəcəyi təqdirdə yenidənqurma səylərini dəstəkləyəcəyini və İsrailə hərbi əməliyyatlarını dayandırması üçün təzyiq edəcəyini bəyan edib.
Aun bildirib ki, gələn həftə Vaşinqtona və Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq təklif İsrailin Livana hücumlarını dayandırmasını və ölkənin cənubunda işğal etdiyi ərazilərdən geri çəkilməsini nəzərdə tutur. O, Hizbullahın silahlarını Livan ordusuna təhvil verməli olduğunu da vurğulayıb.
ABŞ-ın təklifi orduya və təhlükəsizlik qüvvələrinə dəstək üçün 10 il müddətinə hər il 1 milyard dollar ayırmağı və bu ilin sonunda Livanda yenidənqurma səylərini dəstəkləmək üçün beynəlxalq konfransın keçirilməsini ehtiva edir.
Hizbullah tərksilahı rədd edir
Hizbullah lideri Şeyx Naim Qasim iyulun 30-da deyib ki, tərksilah çağırışları yalnız İsrailə xidmət edir.
Televiziya ilə çıxış edən Qasım "Silahların təhvil verilməsini tələb edənlər əslində bu silahların İsrailə təhvil verilməsini tələb edirlər... Biz İsrailə boyun əyməyəcəyik. Hazırda silahsızlanma prioritet deyil, prioritet yenidənqurma və hücumlara son qoyulmasıdır" deyib.
Hizbullah ötən il İsraillə müharibədən əhəmiyyətli itkilərlə çıxıb. Bu müharibə qrupun rəhbərliyinin çox hissəsini məhv edib, minlərlə üzvünün ölümünə səbəb olub və on minlərlə tərəfdarını dağıdılmış evlərindən didərgin salıb.
Livan hələ də Hizbullahın İsraillə münaqişəsinin nəticələrindən və 2019-cu ildə başlayan maliyyə tənəzzülündən əziyyət çəkir.
