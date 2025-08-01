Sloveniya Qəzzadakı müharibə səbəbindən İsraillə bütün silah ticarətini dayandıracağını açıqlayıb. İsraili tez-tez tənqid edən Sloveniya hökuməti Qəzzadakı müharibənin mümkün qədər tez sona çatdırılması məqsədilə ötən il Fələstin dövlətini tanımaq üçün addımlar atmışdı.
İyulun 31-də yayılan rəsmi bəyanatda qeyd olunur ki, Sloveniya İsrailə silah idxalı, ixracı və tranzitini qadağan edən ilk Avropa ölkəsidir. Bəyanatda həmçinin Avropa İttifaqının daxili fikir ayrılıqları və birlikdə hərəkət edə bilməməsi səbəbindən konkret addımlar atmaqda çətinlik çəkdiyi, Sloveniyanın isə bu məsələdə “müstəqil” hərəkət etdiyi vurğulanıb.
“İnsanlar sistematik şəkildə humanitar yardımdan məhrum edilərək həyatlarını itirirlər. Bu vəziyyətdə başqalarından asılı olmayaraq hərəkətə keçmək hər bir məsul dövlətin vəzifəsidir,” — deyə bəyanatda vurğulanıb.
Bəyanatda həmçinin qeyd olunub ki, Sloveniya 2023-cü ilin oktyabrından etibarən münaqişə ilə əlaqədar İsrailə hərbi silah və texnika ixracına icazə vermir.
Xatırladaq ki, Sloveniya iyulun əvvəlində iki İsrail nazirinin ölkəyə girişini qadağan etmişdi. Hökumət hər iki rəsmini “persona non grata” elan etmişdi.
2024-cü ilin iyun ayında Sloveniya Parlamenti Fələstin dövlətini tanıyan qətnamə qəbul edib.