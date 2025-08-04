Donald Tramp xüsusi nümayəndəsi Stiv Vitkofun gələn həftə Rusiyaya səfər edəcəyini təsdiqləyib. Bu səfər ABŞ prezidentinin Moskvaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etmək üçün təyin etdiyi son tarixdən əvvəl baş tutacaq.
ABŞ prezidenti Donald Tramp Ukraynadakı müharibəni dayandırmaq üçün Moskvaya artan təzyiqlər fonunda iki nüvə sualtı qayığının yerləşdirilməsini təsdiqləyərək, xüsusi nümayəndə Stiven Uitkoffun sanksiyaların müddəti bitmədən Rusiyaya səfər edəcəyini bildirib.
Tramp avqustun 3-də jurnalistlərə Rusiyanın keçmiş prezidenti Dmitri Medvedevlə onlayn müzakirədən sonra “regiona” iki nüvə sualtı qayıq göndərdiyini bildirib. Tramp ABŞ ordusunun yerləşdirmə yerlərini gizli saxladığı sualtı qayıqların nüvə enerjisi iləmi təchiz edilib, yoxsa nüvə silahı ilə silahlandığı barədə məlumat verməyib.
Bu nüvə təhdidi Trampın Rusiyaya gələn həftənin sonuna qədər Ukraynadakı müharibəni dayandırmaq üçün addımlar atması və ya yeni sanksiyalarla üzləşməsi üçün vaxt verdiyi zamana təsadüf edir.
Respublikaçı lider Uitkoffun səfəri haqqında "Məncə, gələn həftə, çərşənbə və ya cümə axşamı baş tutacaq" deyib.
Qeyd edək ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Trampın Kremllə münasibətləri dayandırmaq cəhdlərindən əvvəl Moskvada Uitkoff ilə bir neçə dəfə görüşüb.
Jurnalistlərin Uitkoffun Moskvaya hansı mesajı verəcəyi və Rusiyanın sanksiyalardan qaçmaq üçün nə edə biləcəyini soruşduqda, Tramp “Bəli, insanların daha öldürülmədiyi bir razılaşma qəbul edin” cavabını verib.
"İkinci dərəcəli tariflər"
Tramp daha əvvəl demişdi ki, yeni tədbirlər Rusiyanın Çin və Hindistan kimi qalan ticarət tərəfdaşlarını hədəf alan “ikinci dərəcəli tariflər” mənasını verə bilər. Bu, Rusiyanı daha da çətin vəziyyətə sala, lakin ciddi beynəlxalq narahatlığa səbəb ola bilər.
Vaşinqtonun təzyiqlərinə baxmayaraq, Rusiya qərbyönlü qonşusuna hücumlarını davam etdirdi. Putin avqustun 1-də sülh istədiyini, lakin onun təxminən üç il yarım davam edən münaqişəyə son qoyulması tələblərinin “dəyişmədiyini” deyib. “Bizə Rusiya və Ukraynanın təhlükəsizliyini təmin edəcək və hər iki tərəfi qane edəcək möhkəm təməllər üzərində qurulmuş davamlı və sabit sülh lazımdır”, - deyə Putin bildirib.
Rusiya tez-tez Ukraynadan NATO-ya üzv olmaq istəyindən əl çəkməyi və ilhaq etdiyini iddia etdiyi dörd bölgəyə nəzarətdən imtina etməyi tələb edib. Kiyev bu tələbləri qəbuledilməz adlandırıb.
Avqustun 3-də Ukrayna 2014-cü il Qış Olimpiya Oyunlarına ev sahibliyi edən Soçidəki neft anbarında yanğına səbəb olan pilotsuz təyyarə ilə zərbə endirib. Kiyev Rusiyanın son həftələr ərazisinə hücumlarının artmasına cavab olaraq hava hücumlarını gücləndirəcəyini bildirib. Bu hücumlarda onlarla dinc sakin həlak olub.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi bazar ertəsi bildirib ki, onun hava hücumundan müdafiə sistemləri bir gecədə 61 Ukrayna pilotsuz təyyarəsini ələ keçirib. Ukraynanın hərbi rəhbərliyi bazar ertəsi səhər Telegram-da yazıb ki, Rusiyanın cənubundakı Xerson vilayətini atəşə tutması nəticəsində bir nəfər həlak olub.
Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski avqustun 3-də bildirib ki, iyulda İstanbulda Rusiya ilə danışıqlardan sonra 1200 ukraynalı hərbçinin evə qayıdacağı əsir mübadiləsinə hazırlıq gedir.
Tramp ikinci səlahiyyət müddətinə Rusiyanın 2022-ci ilin fevralında qonşusuna qarşı hərbi əməliyyata başlamasından sonra Ukraynada davam edən müharibənin tezliklə bitəcəyi ümidi ilə başlayıb.
Bununla belə, son həftələr Tramp Moskvanın amansız hücumlarına görə Putinə qarşı məyusluğunu getdikcə daha çox dilə gətirir.