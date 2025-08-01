MƏDƏNİYYƏT
2 dəqiqə oxuma
Türkiyənin Laodikeya antik şəhərində 2 min illik məclis binası aşkar edilib
Unikal beşbucaqlı divarlar və altıbucaqlı planla inşa olunan Roma dövrünə aid bina arxeoloji qazıntılarda dönüş nöqtəsi sayılır
Türkiyənin Laodikeya antik şəhərində 2 min illik məclis binası aşkar edilib
/ AA
1 avqust 2025 г.

Türkiyənin cənub-qərbində yerləşən və UNESCO-nun müvəqqəti irs siyahısına daxil edilmiş Laodikeya antik şəhərində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı 2 min il əvvələ aid olduğu düşünülən qədim məclis binası üzə çıxarılıb. Qazıntı rəhbərləri bu binanın şəhərin inzibati mərkəzi olduğunu ehtimal edirlər.

2025-ci il qazıntı mövsümündə əldə olunan bu kəşf eramızdan əvvəl 5500-cü ilə qədər gedib çıxan və hazırda Türkiyənin Dənizli vilayətinin ərazisində yerləşən qədim şəhərdə 22 ildir davam edən arxeoloji və bərpa işlərinin mühüm mərhələsi kimi dəyərləndirilir.

Qazıntılar nəticəsində ortaya çıxarılan bu antik bina Anadolu tarixində daha əvvəl nümunəsinə rast gəlinməyən beşbucaqlı xarici divarlar və altıbucaqlı planla inşa olunub. Bina eramızdan əvvəl I əsrin sonlarında tikilib və eramızın VII əsrinə qədər istifadə olunub.

Məclis binasının 600–800 nəfərlik tutuma malik olduğu bildirilir. Oturacaqlara həkk edilmiş adlardan görünür ki, burada ağsaqqallar, gənclər və şəhər vətəndaşları ayrılıqda təmsil olunublar. Həmçinin baş hakimə aid olduğu ehtimal edilən oturaq vəziyyətdə bir heykəl tapılıb. Heykəlin baş hissəsinin sonradan əlavə olunması, zamanla liderlərin dəyişməsinə işarə kimi qiymətləndirilir.

recommended

Bina ətrafında yerləşən siyasi aqora, arxiv salonları, geniş hamam kompleksi və bölgənin ən böyük stadionu da Laodikeyanın Roma dövründə mühüm inzibati mərkəz funksiyası daşıdığını təsdiqləyir.

Xatırladaq ki, daha əvvəlki qazıntılarda burada təqribən 3 metr hündürlüyündə məşhur Roma imperatoru Trayanın heykəli, Trayan çeşməsi, bir kahinin baş heykəli, Homerin “Odisseya” epik poemasındakı aid heykəllər qrupu, eləcə də traverten bloklar üzərində zəngin fresklər tapılmışdı.

MƏNBƏ:TRT Global
Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us