Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin (BAEA) əməkdaşları Zaporojya Atom Elektrik Stansiyası (AES) yaxınlığında partlayış səslərinin eşidildiyini bildiriblər. Bu barədə agentlik şənbə günü yaydığı rəsmi bəyanatda məlumat verib.
Bəyanata görə, stansiyanın törəmə müəssisələrindən biri hücuma məruz qalıb. Zaporojya AES-in rəsmiləri bildiriblər ki, yerli vaxtla səhər saat 09:00 radələrində stansiyadan təxminən 1200 metr məsafədə yerləşən obyektə zərbə endirilib. Həmin ərazidən qalxan tüstünün günortadan sonra da müşahidə edildiyi qeyd olunur.
Bu hadisə son həftələr və aylar ərzində Zaporojya AES ətrafında artan hərbi toqquşmalar fonunda nüvə təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlıqları daha da artırıb.
“Hədəfindən asılı olmayaraq nüvə stansiyası yaxınlığında baş verən istənilən hücum nüvə təhlükəsizliyi üçün ciddi risklər yaradır və dərhal dayandırılmalıdır. Mən bir daha bütün tərəfləri nüvə obyektləri ətrafında maksimum təmkinli olmağa və nüvə qəzası riskinin qarşısını almağa çağırıram,” – deyə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Rafael Qrossi bəyan edib.
Qeyd edək ki, Ukrayna hərbi administrasiyası ‘‘Telegram’’ kanalında yaydığı açıqlamada avqustun 3-də Rusiyanın Kiyevə raket hücumu təşkil etdiyini bildirib.