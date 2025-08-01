İlon Maskın "X" platforması Avropada ifrat sağçı siyasətçilərin və fəalların rəqəmsal təsirini artıraraq mühüm siyasi gücə çevrilib.
Vaşinqtonda siyasi baxımdan gözdən düşməsinə baxmayaraq, sosial şəbəkədə ən çox təqibçi sayı hesabı olan İlon Mask təsirini davam etdirir.
Öz siyasi partiyasını qurmağa çalışan Mask Avropadakı ifrat sağçı siyasətçilər və fəallarla əlaqələrini gücləndirmək üçün platformadakı geniş imkanlarından istifadə edir.
"Associated Press" tərəfindən açıqlanan məlumatların təhlili bu qarşılıqlı əlaqələrin Avropada yeni narahatlıq mənbəyi yaratdığını ortaya qoyub. Bu dəfə söhbət Rusiya və ya Çindən deyil, ABŞ mənbəli xarici müdaxilə narahatlığından gedir.
"Associated Press" araşdırmasında "Bright Data" tərəfindən tərtib edilmiş 20.000-dən çox post tədqiq edilib. Üç illik dövrü əhatə edən məlumatlar Mask ilə mənalı qarşılıqlı əlaqədə olan və mütəmadi olaraq ifrat sağçı siyasi və ya sosial gündəmləri təbliğ edən 11 avropalı fiqurun paylaşımlarından ibarət nümunəni əhatə edir.
"Retweet" oyunu
2022-ci ilin oktyabrında "Twitter"i aldıqdan sonra İlon Mask "X" platformasında misilsiz təsir yaradıb. Onun təqibçilərinin sayı iki dəfədən çox artaraq 220 milyona çatıb və bütün digər əsas hesabları geridə qoyub.
Maskın dəstəklədiyi hesablar immiqrasiyanın dayandırılması, mütərəqqi siyasətlərin ləğvi və mütləq ifadə azadlığı vizyonunun təşviq edilməsi kimi ortaq məqsədlərlə birləşən yüksələn qlobal millətçi ittifaqın bir hissəsidir.
"Associated Press"in təhlil etdiyi hesablar arasında öz ölkələrində qanunsuz fəaliyyətdə ittiham olunan şəxslər də var.
Böyük Britaniyada immiqrasiya əleyhinə fəal Tommy Robinson oktyabr ayında suriyalı qaçqın haqqında böhtan xarakterli iddialar irəli sürərək məhkəmə qərarını pozduğu üçün 18 ay həbs cəzasına məhkum edilib.
Almaniyanın ifrat sağçı AfD partiyasından olan siyasətçi Bjoern Hoke keçən il çıxışında qəsdən nasist şüarından istifadə etməkdə təqsirli bilinib.
İtaliya Baş nazirinin müavini Matteo Salvini dekabrda humanitar yardım gəmisində 100 miqrantı qeyri-qanuni saxlamaqda ittiham olunaraq bəraət alıb.
Mask tərəfindən vurğulanan digər adlar bunlardır:
Alis Vaydel: Almaniyanın AfD partiyasının həmsədri; o, partiyasını bu il ən yaxşı seçki nəticələrinə çatdırdı.
Eva Vlaardingerbroek: "Həddindən artıq sağçıların qalxanı" kimi tanınan hollandiyalı sosial media fenomeni.
Naomi Seibt: "Anti-Greta Thunberg" kimi tanınan alman fəal. O, hazırda Vaşinqtonda de-fakto siyasi mühacirətdə yaşayır.
Ruben Pulido və Foro Madrid: Hər ikisi İspaniyanın ifrat sağçı "Vox" partiyası ilə bağlıdır.
Fidias Panayioutou: Cənubi Kıbrıs (Kipr) Rum İdarəsindən siyasətçi. O, Maskın şirkətlərinə verdiyi dəstəyə görə şöhrət qazanıb.
Bu hesablar Maskın "Twitter"i (indi "X" adı ilə tanınır) 2022-ci ilin oktyabrından bu ilin yanvarına qədər alması arasında təxminən 5 milyon yeni təqibçi qazanıb.