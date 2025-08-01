Pakistanın "Cnergyico" neft emalı zavodu şirkəti əhəmiyyətli ticarət razılaşmasından sonra xam neft mənbələrini çeşidləndirmək səylərinin bir hissəsi olaraq ilk dəfə olaraq ABŞ-dan neft idxal etməyə hazırlaşır.
Şirkətin vitse-prezidenti Usama Qureşi "Reuters" agentliyinə bildirib ki, Pakistanın ən böyük neft emalı zavodu "Cnergyico" oktyabr ayında Vitol şirkətindən bir milyon barel neft idxal edəcək. Bu, mühüm ticarət razılaşmasından sonra ölkənin ABŞ-dan alacağı ilk xam neft olacaq.
Bu ay Hyustonda yüklənəcək "West Texas Intermediate" yüngül xam yükün oktyabrın ikinci yarısında Karaçiyə çatması gözlənilir. Qureşi "Bu, Vitol ilə çərçivə müqaviləmizə əsasən sınaq yüküdür. Əgər kommersiya baxımından əlverişli və əlçatan olarsa, biz ayda ən azı bir yük idxal edə bilərik" deyib və əlavə edib ki, bu yük daşıma yenidən satış üçün deyil.
Qureshi razılaşmanın ABŞ prezidenti Donald Trampın Pakistandan idxala 29% rüsum tətbiq etməklə hədələməsindən sonra aprel ayında başlayan danışıqlardan sonra olduğunu bildirib.
Pakistanın Maliyyə və Neft Nazirliklərinin aprel tarifi elanından sonra yerli neft emalı zavodlarını ABŞ-ın xam neft idxalını araşdırmağa təşviq etdiyini söyləyən Qureşi "Vitol"un iş saatları xaricində şərh tələbinə cavab vermədiyini bildirib.
İyulun 31-də Pakistan ABŞ ilə ticarət razılaşmasını alqışlayıb və bunun investisiyaları artıracağını bildirib. Ağ Ev ABŞ-ın Pakistandan idxala 19% rüsum tətbiq edəcəyini açıqlayıb.
Çinin əsas müttəfiqi olan Pakistan Trampın tarif təhdidindən sonra ABŞ ilə münasibətləri yaxşılaşdırmağa başlayıb. Pakistan ABŞ-a diplomatik müdaxiləsinə və qonşu Hindistanla son gərginliyin azaldılmasında oynadığı rola görə təşəkkür edib və Trampı Nobel Sülh Mükafatına namizəd göstərib.
Böyük neft ehtiyatları
Neft Pakistanın ən böyük idxalıdır və 30 iyun 2025-ci ildə başa çatan maliyyə ilində tədarüklər 11,3 milyard dollar dəyərində olub. Bu, ölkənin ümumi idxal fakturasının demək olar ki, beşdə birini təşkil edir.
Bu idxal sazişi Pakistana xam neft tədarükünü çeşidləndirməyə və demək olar ki, bütün neftini idxal etdiyi Yaxın Şərq təchizatçılarından asılılığını azaltmağa kömək edəcək. Qureşi "Bütün emal marjası Körfəz qiymətləri ilə müqayisə edilə bilər və heç bir qarışdırma və ya neft emalı zavodunda düzəlişlərə ehtiyac yoxdur" deyib.
"Cnergyico" şirkəti gündə 156.000 barel xam neft emal edə bilir və ölkənin Karaçi yaxınlığındakı yeganə xidmət nöqtəsi yanalma terminalını idarə edir. Bu, Pakistanın digər neftayırma zavodlarından fərqli olaraq, iri tankerləri idarə etməyə imkan verir.
Şirkət növbəti 5-6 il ərzində ikinci dəniz terminalı tikməyi və neft emalı zavodunu genişləndirməyi planlaşdırır. Qureşi orta hesabla 30% -dən 35% -ə qədər neft emalı zavodunda işləyən şirkət yerli tələbat artdıqca bu dərəcələrin artacağını gözlədiyini söyləyib.
Qureşi "Yerli istehsal idxal olunan yanacaqları üstələdiyi üçün biz istismar dərəcələrinin artacağını gözləyirik" deyib.
Tramp iyunun 30-da deyib ki, ABŞ Pakistana "külli miqdarda neft ehtiyatlarını" inkişaf etdirməyə kömək edəcək, lakin əlavə məlumat verməyib.