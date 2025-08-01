ABŞ prezidenti Donald Tramp Qəzzada davam edən humanitar fəlakəti etiraf edərək bölgədəki aclıq böhranını “dəhşətli” adlandırıb. Lakin İsrailin mühasirəsi və yardımlara tətbiq etdiyi məhdudiyyətlər məsələsinə birbaşa toxunmayıb.
O, bu barədə iyulun 31-də Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib: “Orada (Qəzza) baş verənlər dəhşətlidir. Bəli, bu olduqca dəhşətli bir vəziyyətdir. İnsanlar çox acdır.”
Prezident D.Tramp çıxışı sırasında dəfələrlə “dəhşətli vəziyyət” ifadəsini işlədib, lakin yardım nöqtələrində baş verən və 1.000-dən çox fələstinlinin həyatına son qoyan İsrail hücumlarından bəhs etməyib.
D.Trampın bu açıqlamaları ABŞ-ın Yaxın Şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Stiv Vitkof və ABŞ-ın İsraildəki səfiri Mayk Hakkabinin yaxın günlərdə İsrailin nəzarətində olan, lakin beynəlxalq aləmdə mübahisəli sayılan Qəzzə Humanitar Yardım Fondu (GHF) tərəfindən idarə edilən ərzaq paylama nöqtələrini yerində yoxlamaq üçün bölgəyə səfər etməyə hazırlaşdığı bir vaxtda səsləndirilib.
Ağ Evin sözçüsü Kerolayn Livit açıqlamasında bildirib ki, nümayəndə heyəti hazırkı yardım paylama məntəqələrini nəzərdən keçirmək, daha çox ərzağın çatdırılması üçün plan hazırlamaq və sahədəki acınacaqlı vəziyyəti birbaşa Qəzza sakinlərindən dinləmək məqsədilə bölgəyə gedəcək. Lakin K.Livit hansı konkret yerli fələstinlilərlə görüşlərin keçiriləcəyinə dair məlumat verməyib. Həmçinin o qeyd edib ki, bu səfər Tel-Əvivdə ABŞ nümayəndələri ilə İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu arasında “çox məhsuldar” keçmiş görüşdən sonra planlaşdırılıb. Onun sözlərinə görə, səfərdən dərhal sonra nümayəndələr prezident D.Trampa hesabat təqdim edəcək və yardım strategiyası bu hesabat əsasında formalaşacaq.
Qeyd edək ki, bu diplomatik səfər İsrailin 2 martdan etibarən demək olar ki, tam blokada tətbiq etdiyi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə humanitar təşkilatların təcili çağırışlarına baxmayaraq yardım karvanlarını tamamilə dayandırdığı Qəzzada aclıq böhranı ilə bağlı beynəlxalq narahatlığın artdığı bir dövrdə baş tutur.