Ağ Evin mətbuat katibi Karolin Levit bildirib ki, daha çox ölkə Fələstini tanımaq niyyətini elan etdikcə, ABŞ prezidenti bu prosesi daha çox tənqid edib və bunu HƏMAS-ı mükafatlandırmaq kimi görür.
Karolin Levitin sözlərinə görə, ABŞ prezidenti Donald Tramp sentyabr ayında Fransa, Böyük Britaniya və Kanada liderlərinin Fələstin dövlətini tanımaq planları barədə bəyanatından narahat olub.
Karolin Levitin bildirib ki, Tramp indi Fələstini tanımaq cəhdlərini daha çox tənqid edir və bunu “atəşkəs və bütün girovların azad edilməsinə əsas maneə olan HƏMAS-ı mükafatlandırmaq” kimi görür.
Vaşinqtonun ən yaxın müttəfiqlərindən bəzilərinin son bəyanatları Trampın bu addıma qarşı müqavimətini daha da sərtləşdirib.
Tramp Kanadanın sentyabr ayında Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Fələstin Dövlətini tanımaq niyyətini elan etməsini sərt şəkildə tənqid edib, eyni zamanda Fransa prezidenti Emmanuel Makron və Böyük Britaniyanın Baş naziri Keir Starmeri tənqid edərkən daha yumşaq mövqe ortaya qoyub.
Qeyd edək ki, Tramp keçən həftə Makronun qərarını tənqid edərək, bunun digər ölkələri də oxşar addımları nəzərdən keçirməyə vadar etdiyini və qərarın böyük bir şey və çox ciddi olmadığını bildirdi.
Digər tərəfdən, Starmer bu həftə bildirib ki, İsrail Qəzzada atəşkəs də daxil olmaqla "konkret addımlar" atmasa, Böyük Britaniya sentyabrda Fələstin Dövlətini rəsmi olaraq tanıyacaq.
“Gecikməyə yer yoxdur”
Şotlandiya səfərindən sonra Starmerlə görüşdən sonra Tramp İngiltərənin qərarı ilə bağlı suala “Açığı, mən o tərəfdə deyiləm” deyə cavab verib.
Kanada bu həftə Fələstini tanımaq niyyətini açıqlayan sonuncu Qərb ölkəsi oldu.
Kanadanın Baş naziri Mark Karni iyulun 31-də deyib ki, "Qəzzada insan iztirablarının səviyyəsi dözülməzdir.
Mülki əhalinin artan əzabları sülh, təhlükəsizlik və insan həyatının ləyaqətini təşviq etmək üçün koordinasiya edilmiş beynəlxalq fəaliyyətdə əlavə gecikməyə yer qoymur".
Bu inkişaf BMT-nin Baş Katibi Antonio Quterreşin Fələstin dövlətinin “mükafat” deyil, “haqq” olduğu barədə bəyanatı ilə üst-üstə düşdü.
Fələstin Kanada, Malta və Portuqaliyaya təşəkkür etdi
Digər tərəfdən, WAFA xəbər agentliyinin məlumatına görə, Fələstinin vitse-prezidenti Hüseyn əl-Şeyx BMT Baş Assambleyasının sentyabrda keçiriləcək sessiyasında Kanada, Malta və Portuqaliyanın Fələstin dövlətini rəsmən tanımaq niyyətini alqışlayıb.
WAFA-nın rəsmi açıqlamaya istinadən verdiyi məlumata görə, Əl-Şeyx bu üç ölkənin tarixi təşəbbüslərini yüksək qiymətləndirərək, onların Fələstin xalqının hüquqları və iki dövlətli həll yolunu müdafiə edən beynəlxalq tərəfdarların sayının artmasına töhfə verdiyini bildirib.
Əl-Şeyx bu bəyanatların “davamlı sülhə və Fələstin Dövlətinin beynəlxalq legitimliyinə gətirib çıxaracaq konkret addımlara” çevriləcəyinə ümid etdiyini bildirib.