SİYASƏT
1 dəqiqə oxuma
Rəsmi Ankara SDQ-nin Suriya ordusuna inteqrasiyasını yaxından izləyir
Milli Müdafiə Nazirliyi: “Türkiyə Suriya tərəfinin tələb etdiyi hərbi təlim, məsləhət və texniki dəstək missiyalarını davam etdirəcək”
Rəsmi Ankara SDQ-nin Suriya ordusuna inteqrasiyasını yaxından izləyir
Ankara / AA
31 iyul 2025 г.

Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Nazirliyi bu ilin əvvəlində əldə olunmuş razılaşma çərçivəsində ABŞ-ın dəstəklədiyi və YPG-nin əsas qüvvə olduğu Suriya Demokratik Qüvvələrinin (SDQ) Suriya ordusuna inteqrasiyası prosesini yaxından izlədiyini bəyan edib.

İyulun 31-də (bu gün) Ankarada keçirilən mətbuat konfransında Nazirliyin sözçüsü Zəki Aktürk bildirib ki, bu inteqrasiya prosesinin 10 mart tarixində Dəməşq rəhbərliyi ilə SDQ arasında əldə olunan razılaşmaya əsasən, 2025-ci ilin sonunadək başa çatdırılması gözlənilir. Suriya ilə bağlı uzunmüddətli siyasətinə bir daha sadiqliyini ifadə edən Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi ölkənin Suriyanın siyasi birliyi və ərazi bütövlüyünə olan dəstəyini təkrar vurğulayıb.

recommended

Məsələ ilə bağlı Z.Aktürk jurnalistlərə açıqlamasında deyib: “Biz terror təşkilatı SDQ-nin Suriya ordusuna inteqrasiyasına dair prosesləri yaxından izləməkdəyik. Bu çərçivədə Türkiyə Suriya rəhbərliyinin terror təşkilatları ilə mübarizə qabiliyyətini artırmaq üçün tələb etdiyi təlim, məsləhət və texniki dəstək fəaliyyətlərini davam etdirəcək.”

Qeyd edək ki, SDQ Suriya ərazisində DEAŞ-la mübarizə bəhanəsi ilə ABŞ-dan genişmiqyaslı hərbi yardım, maliyyə dəstəyi və döyüşçü təlimləri almış bir silahlı birlikdir. Bu struktur PKK-nın Suriyadakı qolu olan YPG tərəfindən idarə olunur.

MƏNBƏ:TRT Global
Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us