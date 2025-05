Daçiq: Notë proteste Interpolit për kërkesat e fletarresteve ndaj Dodikut dhe Stevandiqit

Sekretariati i Përgjithshëm i Interpolit ka konfirmuar pranimin e protestës dhe ka deklaruar se do ta shqyrtojë atë, si dhe "se do të na informojë me kohë për rezultatet e shqyrtimit", shtoi Daçiq.