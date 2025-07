Dhjetëra protestues u mblodhën jashtë Shtëpisë së Bardhë të hënën për ta denoncuar vizitën e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në Uashington, duke kërkuar një armëpushim të përhershëm dhe pa kushte në Gaza.

Eventi për shtyp, i organizuar nga Myslimanët Amerikanë për Palestinën në bashkëpunim me grupin kundër luftës CODEPINK dhe Këshillin për Marrëdhëniet Amerikano-Islamike, u zhvillua përpara Parkut Lafayette, vetëm disa orë para se Netanyahu të takohej me Presidentin Amerikan Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë.

Demonstruesit e kritikuan vizitën e udhëheqësit izraelit si një "njollë" në politikën e jashtme të ShBA-së. Shumë prej tyre mbanin pankarta që i referoheshin një urdhërarresti të lëshuar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale me seli në Hagë për Netanyahun me akuzat për krime lufte në Gaza.

"Kjo nuk është një vizitë diplomatike. Kjo është një turp", tha Robert McCaw, Drejtor i Çështjeve Qeveritare në Këshillin për Marrëdhëniet Amerikano-Islamike.

“Çdo shtrëngim duarsh, çdo marrëveshje, çdo foto (me Netanyahun) me udhëheqës amerikanë njollos duart e të gjithë amerikanëve me gjakun e fëmijëve nga Gaza”, tha ai.

Që nga fillimi i luftës së Izraelit në Gaza në tetor 2023, më shumë se 57.000 palestinezë - kryesisht gra dhe fëmijë - janë vrarë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës. Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhërarreste nëntorin e kaluar për Netanyahun dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.

“Ky moment është vendimtar”, tha Osama Abu Irshaid, drejtor ekzekutiv i organizatës Myslimanët Amerikanë për Palestinën.

“Amerika nuk është një palë neutrale. Trump nuk është ndërmjetës. Trump është një partner në këtë gjenocid. Ai duhet ta detyrojë veten ta përfundojë këtë gjenocid, ashtu siç duhet ta detyrojë Netanyahun ta përfundojë këtë gjenocid”, tha ai.

Abu Irshaid i kërkoi Trumpit të “kërkojë publikisht dhe pa mëdyshje” një armëpushim të përhershëm dhe të pakushtëzuar nga Netanyahu dhe t’i japë fund asaj që ai e përshkroi si “diplomaci të paqartë dhe masa gjysmë”.

Bashkëthemeluesja e CODEPINK, Medea Benjamin, nënvizoi shkëputjen në rritje midis politikanëve amerikanë dhe opinionit publik.

"Është mjaft e mahnitshme që, pavarësisht mediave kryesore, shumica e popullit amerikan tani nuk e mbështesin Izraelin."

"Janë të gjitha grupmoshat, janë republikanë, demokratë, të pavarur, janë të zinj, janë të bardhë, janë të gjitha demografitë në Shtetet e Bashkuara. Ata nuk duan të vazhdojnë të dërgojnë para dhe bomba në Izrael," tha ajo.

Gjithashtu, iu bashkua protestës edhe Rabini Dovid Feldman, i cili kundërshtoi akuzat se kritika ndaj Izraelit është antisemite.

"Kjo nuk ka të bëjë me antisemitizmin. Ka të bëjë me krimet që po ndodhin. Benjamin Netanyahu është një kriminel lufte i kërkuar nga Gjykata Ndërkombëtare," tha ai. "Judaizmi dhe sionizmi nuk janë të njëjta gjë. Judaizmi është një fe, ndërsa sionizmi është një lëvizje thjesht politike."