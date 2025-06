Në vitin 1996, nxënësit e klasës së 10-të të ShBA-së dolën me miqtë mesatarisht 2,5 herë në javë, sipas të dhënave nga projekti Monitorimi i së Ardhmes në Universitetin e Miçiganit. Deri në vitin 2020, përpara se pandemia të përmbyste jetën në ShBA, norma kishte rënë në 1,5 herë në javë. Rënia e habitshme filloi me të vërtetë në tejkalim në vitin 2012, kur për herë të parë shumica e adoleshentëve zotëronin telefona inteligjentë dhe më shumë se 70% përdornin rrjetet sociale çdo ditë. Ndërsa miqësia adoleshente ka ndryshuar dukshëm gjatë dekadës së fundit, depresioni adoleshent është afërsisht është dyfishuar.

Miqësia adoleshente duket shumë më ndryshe sesa ishte vetëm 20 vjet më parë, dhe ne mund të shohim tashmë pasojat negative. Siç diskutoi profesoresha e psikologjisë e Universitetit Shtetëror të San Diegos, Jean Tëenge, në librin e saj të botuar së fundmi, “Generations: The Real Differences Betëeen Gen Z, Millennials, Gen X, Boomers, and Silents”, adoleshentët shpenzojnë shumë më pak kohë duke u shoqëruar personalisht sot sesa në fillim të viteve 2000.

“Duke filluar nga vitet 2000 dhe duke u përshpejtuar gjatë viteve 2010, adoleshentët filluan të shpenzojnë gjithnjë e më pak kohë me njëri-tjetrin personalisht – pavarësisht nëse kjo ishte thjesht shoqërim, vajtje në shesh, vozitje ose ahengje”, shkroi Tëenge.

Ndoshta mund ta merrni me mend pse. Për Gen Zers, i lindur midis 1995 dhe 2012, aplikacionet e rrjeteve sociale si Snapchat, Instagram dhe TikTok kryesisht zëvendësuan shoqërimin personal. Miqësia ka lëvizur në internet.

Një jetë sociale gjithnjë e më shumë në internet

Adoleshentët dhe të rinjtë në vitin 2019 shpenzuan 25 minuta më pak në ditë duke u shoqëruar personalisht me të tjerët sesa ata në vitin 2012”, shkroi Tëenge. “Kjo përkthehet në tri orë në javë, 13 orë në muaj dhe 152 orë në vit më pak në shoqërinë e të tjerëve.”

Miqësitë digjitale që po zëvendësojnë miqësitë personale nuk janë aq të kënaqshme: Bisedat me tekst dhe bisedat me video janë përgjithësisht më pak të pasura për sa i përket gjerësisë, kontekstit, tonit të zërit dhe shenjave të rëndësishme të gjuhës së trupit. Për më tepër, natyra gjithmonë e ndezur e rrjeteve sociale dhe telefonave inteligjentë do të thotë se përqindja e adoleshentëve që flenë më pak se shtatë orë në shumicën e netëve është rritur nga 34% në 2012 në 49% në 2020.

“Njerëzit që nuk flenë mjaftueshëm dhe që kalojnë më pak kohë me të tjerët ballë për ballë kanë më shumë gjasa të jenë në depresion dhe kjo është ajo që u ka ndodhur në masë adoleshentëve dhe të rinjve”, tha Tëenge.

Një ndryshim unik dhe shqetësues

Siç tregojnë të dhënat nga Monitorimi i së Ardhmes, përqindja e nxënësve të klasës së 12-të në ShBA me simptoma të larta depresive mbeti mjaft e qëndrueshme midis viteve 1989 dhe 2012, midis rreth 10% dhe 15%. Prej atëherë, kjo normë është pothuajse dyfishuar. Një raport i CDC-së i botuar në fillim të këtij viti tregoi se vajzat adoleshente po përjetojnë shkallë më të lartë të problemeve të shëndetit mendor krahasuar me vitet e kaluara, me përqindjen që raporton se ata e kanë konsideruar seriozisht vetëvrasjen, pothuajse 60% nga një dekadë më parë.

Është shumë e zakonshme që të rriturit të shqetësohen dhe të ankohen për “fëmijët e këtyre ditëve”. Megjithatë, ky ndryshim sizmik në natyrën e miqësisë së adoleshentëve duket se është një bishë krejtësisht e ndryshme, me efekte vërtet të mbrapshta në krahasim me problemet e imagjinuara të paraqitura nga muzika rok, video-lojërat dhe të gjitha tendencat e tjera për të cilat të rriturit kërkuan në dekadat e fundit. Asnjë nga këto nuk ndryshoi rrënjësisht mënyrën se si adoleshentët shoqërohen. Mediat sociale kanë ndryshuar, megjithatë. Dhe eksperimenti tashmë ka pasur rezultate negative.