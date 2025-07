Një grup prej mbi 400 figurash kulturore i kërkuan qeverisë britanike të hënën të tërhiqet nga qëllimi i saj për të ndaluar grupin “Palestine Action” dhe të "ndalojë armatosjen e Izraelit".

Apeli u bë në një letër të hapur të nënshkruar nga artistë kryesorë, përfshirë muzikantët Paul Weller, Robert del Naja të Massive Attack, Brian Eno dhe artistin amerikan Reggie Watts.

"Palestina Action po ndërhyn për të ndaluar një gjenocid. Po vepron për të shpëtuar jetë. Ne e dënojmë vendimin e qeverisë për ta ndaluar atë", thuhej në letër.

Artistët vunë në dukje se etiketimi i veprimeve të drejtpërdrejta jo të dhunshme si terrorizëm është "një abuzim i gjuhës dhe një sulm ndaj demokracisë".

"Kërcënimi i vërtetë për jetën e kombit nuk vjen nga ‘Palestine Action’, por nga përpjekjet e sekretarit të brendshëm për ta ndaluar atë", shtuan ata.

Letra përfundoi me artistët që i bënin thirrje qeverisë të tërheqë vendimin e saj për të ndaluar ‘Palestine Action’ dhe "të ndalojë armatosjen e Izraelit".

Mbretëria e Bashkuar do të “përballet me zemërim dhe kundërshtim”

Javën e kaluar, Sekretarja e Brendshme Yvette Cooper njoftoi qëllimin e saj për të ndaluar “Palestine Action”, një grup me bazë në Mbretërinë e Bashkuar që synon të prishë operacionet e prodhuesve të armëve që furnizojnë qeverinë izraelite.

Kjo vjen pasi aktivistët e grupit hynë me forcë në RAF Brize Norton në Oxfordshire dhe dëmtuan dy avionë më 20 qershor në shenjë proteste kundër mbështetjes së Mbretërisë së Bashkuar për Izraelin dhe sulmeve të tij në Gaza.

Cooper tha se do ta bënte këtë sipas Aktit të Terrorizmit, një veprim që do ta bënte të paligjshme të qenit anëtar ose të ftoje mbështetje për Palestine Action.

Qindra njerëz u mblodhën në sheshin qendror Trafalgar në të njëjtën ditë për të shprehur mbështetje për Palestine Action mes raporteve që sugjeronin se grupi do të shtohej në listën e terrorizmit.

Në një deklaratë, një zëdhënës i Artistëve për Palestinën në Mbretërinë e Bashkuar tha: "Asnjëherë më parë një vendim i tillë nuk është sfiduar kaq menjëherë nga artistët dhe kaq gjerësisht në të gjithë vendin."

"Nëse Qeveria vazhdon me këtë ndalim, ajo do të përballet me zemërime dhe kundërshtime në një shkallë masive," shtoi ajo.