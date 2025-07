Presidenti i ShBA-së, Donald Trump deklaroi se biznesmeni miliarder amerikan dhe pronari i Tesla-s dhe SpaceX, Elon Musk, do të detyrohej të kthehej në Afrikën e Jugut pa mbështetjen e qeverisë.

Trump bëri deklarata në lidhje me Musk-un me të cilin pati një mosmarrëveshje së fundmi, në një postim që publikoi në llogarinë e tij në "Truth Social".

Presidenti amerikan tha se i dinte pikëpamjet e Musk-ut mbi automjetet elektrike përpara se të merrte detyrën, por sërish e mbështeste atë. "Nuk ka asgjë të keqe me automjetet elektrike, por askush nuk duhet të detyrohet të blejë një të tillë", tha Trump.

Ai e kritikoi ashpër Musk-un për mbështetjen qeveritare, duke thënë: "Nëse nuk do të ishin stimujt qeveritarë, Eloni ndoshta do ta mbyllte biznesin dhe do të kthehej në shtëpi, në Afrikën e Jugut".

Duke pretenduar se vendi do të bënte një "pasuri" nëse kompanitë në pronësi të Musk-ut do të ndërprisnin prodhimin e automjeteve elektrike dhe aktivitetet e lëshimit të raketave dhe satelitëve, Trump tha: "Ndoshta (Departamenti i Produktivitetit Qeveritar) DOGE duhet ta shqyrtojë këtë".

Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv më 12 qershor duke bllokuar planin e Kalifornisë për të hequr gradualisht automjetet me benzinë ​​deri në vitin 2035.

Debati midis Trump dhe Musk

Trump tha se ishte shumë i zhgënjyer nga deklaratat e biznesmenit Musk, i cili la postin e tij në Shtëpinë e Bardhë dhe bëri kritika të ashpra për projektligjin e uljes së taksave në axhendën e Kongresit.

"Unë dhe Eloni kishim një marrëdhënie shumë të mirë, por nuk e di nëse ajo marrëdhënie po shkon mirë më. Jam shumë i zhgënjyer me Elonin, edhe pse e kam ndihmuar shumë", tha Trump.

Musk iu përgjigj deklaratave të Trumpit nga llogaria e tij në X duke thënë: "Nëse nuk do të isha unë, Trump do t'i kishte humbur zgjedhjet. Demokratët do të kontrollonin Dhomën e Përfaqësuesve dhe republikanët do të kishin një shumicë 51-49 në Senat".

Musk tha gjithashtu se emri i presidentit amerikan Trump ishte përfshirë në dosjet që lidhen me rastin e miliarderit Jeffrey Epstein, i cili u gjet i vdekur në burg ndërsa ishte në gjyq për abuzim seksual me vajza dhe krijimin e një rrjeti prostitucioni, të njohura për publikun si "Dosjet Epstein".