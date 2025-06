"Çokollata e Dubait" është fenomeni më i fundit i internetit, duke grumbulluar miliona shikime, pëlqime dhe ripostime përmes TikTok-ut dhe Instagram-it.

Klipet e influencerëve në rrjetet sociale që hanë këtë çokollatë janë bërë virale, duke tërhequr miliona njerëz nga e gjithë bota për të provuar këtë shije me një teksturë krokante – shpesh e krahasuar me shijen e bakllavasë – e përzier me shije të pasura të frymëzuara nga turkish delight.

Kjo ëmbëlsirë, e cila është frymëzuar nga bakllava dhe ka një teksturë krokante që shoqërohet me një tingull kënaqësie, ka tërhequr mijëra fansa, të cilët e kanë krahasuar me shkrirjen e shijes së bakllavasë dhe me aromën e turkish delight.

Ëmbëlsira u krijua nga një sipërmarrëse britanike-egjiptiane, që jeton në Dubai, Sarah Hamouda, 38 vjeçe. Nisi si një projekt i nxitur nga dëshirat e saj për ëmbëlsira gjatë shtatzënisë.

Sipërmarrësja britanike-egjiptiane vendosi të krijojë diçka më shumë se thjesht një ëmbëlsirë “të zakonshme”.

“Është e çmendur ajo që po ndodh,” citohet Sarah të ketë thënë në reagim ndaj përgjigjes mbresëlënëse që ka marrë nga fansat e saj anembanë botës.

"Për t’iu thënë të vërtetën, asnjëherë nuk mendova që kjo do të bëhej globale," shton ajo në një intervistë.

Por si arriti kjo çokollatë të arrijë famën globale kaq të lartë?

Për të mbajtur ritmin e popullaritetit

Trendi i çokollatës Dubai i detyrohet shumë mediave sociale, ku influencerët dhe adhuruesit e ushqimit tregojnë teksturën dhe tingullin e saj unik. Vetëm në TikTok janë regjistruar miliona shikime për videot që tregojnë kënaqësinë e dëgjuar kur kjo çokollatë thyhet ose mërmërin kur hahet.

Në Instagram, hashtagët që lidhen me këtë trend kanë grumbulluar miliona postime, duke e çuar vendin e saj në kulturën globale të ushqimit.

Popullariteti i saj u rrit në mënyrë të pabesueshme me një video virale ASMR të influenceres së TikTok-ut, Maria Vehera, ku klipi i saj duke ngrënë një copëz në makinën e saj ka grumbulluar mbi 56 milionë shikime.

ASMR – shkronjat për "autonomous sensory meridian response" – përdoren për të përshkruar ndjesitë fizike që ndjejnë njerëzit ndërsa shikojnë video që stimulojnë shqisat.

Mijëra të tjerë kanë ndarë reagimet e tyre pas publikimit të videos nga Vehera, dhe disa madje kanë krijuar udhëzues për receta për të riprodhuar këtë ëmbëlsirë në shtëpi. Thelbi i çokollatës Dubai qëndron në bashkimin unik të shijeve tradicionale të Lindjes së Mesme me teknikat moderne të përgatitjes së ëmbëlsirave. Sarah thotë se shumë versione janë frymëzuar nga ëmbëlsirat ikonike të rajonit si bakllava turke dhe kunafah.

Që nga momenti kur videoja filloi të bëhej virale në shkurt, kompania është rritur në mënyrë të shpejtë – nga operacionet që i drejtonin Sarah dhe burri i saj në shtëpi, në një ekip prej 10 personash që punojnë në një kuzhinë të marrë me qira.

Të katërqind gramët e çokollatës origjinale, të cilat shiten për 20 dollarë secila, janë ekskluzivisht të disponueshme përmes shërbimit të dërgesave të ushqimit Deliveroo, me shitjet që hapen çdo ditë në orën 2 pasdite dhe 5 pasdite.

Kombinimi i fistikave, sherbetit të ngjashëm me mjaltë dhe shtresave të buta të krokut, ky produkt ngjan me teksturën e krisur të bakllavasë. Me vetëm 500 porosi të disponueshme çdo ditë, tabletat shpesh shiten brenda minutash. Ndërkohë që kjo mund të duket si një histori suksesi, Sarah ka përjetuar kritika në internet.

Klientët kanë shprehur frustrime për shkak të mungesës së disponueshmërisë, duke akuzuar markën për përdorimin e disponueshmërisë së kufizuar si një taktikë marketingu për të krijuar bujë.

Markat imituese përfitojnë

Markat kopje të çokollatës, shpesh të prodhuara nga marka globale, kërkojnë të imitojnë këto shije dhe tekstura.

Disa madje infuzojnë produktet e tyre me shije lulet të ujit të trëndafilit ose pasurimin me semolina për të imituar kunafah, duke ofruar një kthesë tërheqëse në përvojën klasike të çokollatës.

Ndërkohë që kompania që mban patentën pas kësaj tendence ka mbajtur shpërndarjen ekskluzivisht në Dubai.

Tregu global ka parë një vërshim të markave imituese që bëjnë çokollata të ngjashme dhe më të aksesueshme. Shumë nga këto produkte synojnë të ruajnë esencën e origjinalit ndërsa shërbejnë në shijet ndërkombëtare.

Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se jo të gjitha këto marka që imitojnë i përmbushin të njëjtat standarde.

A ka rreziqe të fshehura?

Ndërsa trendi sjell kënaqësi për shumë njerëz, ai ngre pyetje për sigurinë ushqimore, sidomos në lidhje me markat imituese.

Një çështje kyçe që është ngritur nga disa ekspertë të shëndetit është prania e aflatoksinave, substanca toksike të prodhuara nga myku, sidomos në arra që ruhen gabimisht, siç janë fistikat.

Aflatoksinat janë lidhur me rreziqe të rënda për shëndetin, përfshirë dëmtimin e mëlçisë dhe kancerin. Ekspozimi i zgjatur mund të çojë në dëmtim të pakthyeshëm të mëlçisë, me kancerin e mëlçisë të lidhur me aflatoksinën që është një nga format më agresive dhe vdekjeprurëse të sëmundjes.

Megjithatë, ekspertët thonë se lidhjet midis sëmundjeve të ndryshme dhe aflatoksinës ende nuk janë provuar në mënyrë përfundimtare.

“Ne nuk mund të arrijmë një përfundim vetëm nëpërmjet lensës së aflatoksinës,” thotë Rasim Alper Oral, kreu i Fakultetit të Inxhinierisë dhe Shkencave Natyrore në Universitetin Teknik të Bursas.

Oral gjithashtu thekson se aflatoksina ka qenë një shqetësim për shumë vjet dhe ekspertët kanë diskutuar për këtë edhe përpara se trendi i çokollatës Dubai të shpërthente.

“Aflatoksina nuk gjendet vetëm në fistik, por edhe në arra të tjera, gjalpë kikiriku, fikut të thatë, dhe kajsi, dhe madje paraqet një rrezik më të madh në këto produkte, sidomos në gjalpë arrash dhe spërkatës.”

Profesori mendon se vëmendja e shtuar ndaj aflatoksinës mund të jetë “e orientuar për të minuar dhe dëmtuar produktin”.

Për adhuruesit e çokollatës, megjithatë, aflatoksina është një rrezik i vogël përballë dëshirave tëe tyre.

Megjithatë, për adhuruesit e çokollatës, ky është një rrezik i vogël përballë dëshirës së tyre për shijen e "çokollatës Dubai".