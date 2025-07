Korporata amerikane e këpucëve dhe veshjeve atletike Nike ka bërë të ditur se parashikon një kosto shtesë prej 1 miliard dollarësh për shkak të tarifave të vendosura nën administratën e presidentit të ShBA-së, Donald Trump, derisa kompania kërkon ta zhvendosë prodhimin nga Kina.

Drejtori financiar i korporatës Nike, Matthew Friend, tha se këto tarifa përfaqësojnë një “pengesë të re dhe domethënëse” për kostot.

“Me normat e reja të tarifave në fuqi sot, ne vlerësojmë një rritje bruto të kostos shtesë për Nike-n prej afër 1 miliard dollarësh. Ne synojmë ta zbusim plotësisht ndikimin e këtyre pengesave me kalimin e kohës”, tha Friend.

Vitin e kaluar, pothuajse 60 për qind e të gjitha veshjeve të markës Nike u prodhuan në Vietnam, Kinë dhe Kamboxhia, ndërsa Vietnami, Indonezia dhe Kina përbënin 95 për qind të prodhimit të këpucëve të korporatës amerikane.

Friend theksoi se derisa Kina “mbetet e rëndësishme për bazën tonë globale të burimeve”, kompania planifikon të reduktojë importet e këpucëve në ShBA nga rreth 16 për qind në “diapazonin e lartë me një shifër deri në fund të vitit fiskal 2026”, në vend të kësaj duke furnizuar më shumë nga vendet e tjera.

Ai shtoi se kompania planifikon të zbatojë një “rritje të përqendruar dhe të kujdesshme të çmimeve” në ShBA duke filluar nga kjo vjeshtë dhe synon të ulë shpenzimet përmes masave të “uljes së kostove në nivel korporate”.

Të ardhurat neto të kompanisë Nike për tremujorin e katërt ranë me 86 për qind në 211 milionë dollarë për shkak të ndikimeve të tarifave dhe shpenzimeve më të dobëta të konsumatorëve, duke shënuar fitimet e saj më të këqija tremujore në më shumë se tre vjet me të ardhura që ranë me 12 për qind në 11,1 miliardë dollarë.