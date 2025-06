Tri kryeqytete të Ballkanit, ndër dhjetë qytetet më të ndotura në botë

Të dhënat tregojnë se Sarajeva me 292 AQI renditet e para, ndërsa Shkupi me 199 AQI i dyti. Prishtina gjithashtu është në listë me 127 AQI, duke u renditur e dhjeta.