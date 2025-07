Malajzia ka vendosur kufizime të menjëhershme në eksportin, transportimin dhe tranzitin e çipave të inteligjencës artificiale (IA) me performancë të lartë me origjinë nga ShBA-ja, me transaksione të tilla që tani i nënshtrohen një Leje Tregtare Strategjike, raportuan mediat lokale të hënën.

Kontrollet e reja po zbatohen sipas Aktit për Tregtinë Strategjike të vitit 2010, sipas Ministrisë së Investimeve, Tregtisë dhe Industrisë (MITI), raportoi gazeta Malay Mail.

“Malajzia nuk do të tolerojë keqpërdorimin e juridiksionit të saj për aktivitete tregtare të paligjshme,” tha ministria. “MITI mbetet e përkushtuar për të ruajtur një mjedis tregtar të sigurt, të qëndrueshëm, transparent dhe të bazuar në rregulla me të gjithë partnerët e saj tregtarë”, përfshirë ShBA-në.

Javën e kaluar, Bloomberg raportoi se ShBA-ja planifikon të kufizojë dërgesat e çipave të avancuar të IA-së drejt Malajzisë për të parandaluar kalimin e tyre në Kinë, si pjesë e një fushate më të gjerë për të frenuar kontrabandën e gjysmëpërçuesve.

Pavarësisht zotimeve të mëparshme të Malajzisë për të forcuar kontrollin e importeve, eksportet e çipave drejt vendit janë rritur ndjeshëm, duke tërhequr vëmendjen e ShBA-së dhe duke nxitur propozime për kufizime, që mund të përfshijnë përjashtime të përkohshme për kompanitë amerikane dhe aleate që operojnë atje.

Sipas kërkesës së re, kompanitë dhe individët duhet të njoftojnë autoritetet të paktën 30 ditë përpara se të lëvizin çipat e IA-së nëse e dinë ose dyshojnë se ato mund të përdoren në mënyrë të gabuar ose për aktivitete të ndaluara.

“Kjo nismë synon të mbyllë boshllëqet rregullatore ndërsa Malajzia po shqyrton më tej përfshirjen e çipave të IA-së me performancë të lartë dhe me origjinë nga ShBA-ja në Listën e Artikujve Strategjikë (SIL) të Aktit për Tregtinë Strategjike 2010,” tha ministria në një deklaratë.

Malajzia ka paralajmëruar se do të ndërmarrë masa të rrepta ligjore kundër çdo shkeljeje të këtij ligji apo ligjeve të ngjashme.

Kjo lëvizje vjen disa ditë pasi Presidenti amerikan Donald Trump vendosi një tarifë prej 25 për qind mbi të gjitha eksportet nga Malajzia, që do të hyjë në fuqi më 1 gusht.