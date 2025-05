Zëvendëskryeministri kroat dhe ministri i Mbrojtjes, Ivan Anushiq njoftoi sot se vendi do të rrisë investimet në mbrojtje në 2,5 për qind të PBB-së deri në vitin 2027, dhe deri në vitin 2030, investimet do të arrijnë tre për qind të PBB-së.



"Strategjia jonë është të mbështesim kompanitë tona që zhvillojnë teknologji dhe njohuri të reja. Gjithashtu, ne duam të bëhemi të vetëqëndrueshëm në disa ose më shumë pjesë të pajisjeve dhe armëve që do të përdorë ushtria jonë", tha ai në hapjen e Konferencës dhe Ekspozitës Ushtarake dhe Aviacionit të Adriatikut - ASDA 2025 në Zagreb.

Ministri përkujtoi se Kroacia këtë vit ka arritur 2 për qind të shumës totale të PBB-së për mbrojtje dhe vazhdon të arrijë.

“Plani është që deri në vitin 2027 të arrijmë 2,5 për qind dhe deri në vitin 2030 tre për qind”, theksoi Anushiq, duke thënë se shumë vende evropiane dhe botërore kanë filluar seriozisht të mendojnë për sigurinë dhe përgatitjen për kërcënimet e mundshme që aktualisht po kërcënojnë tokën evropiane.

Ai shtoi se Kroacia po punon intensivisht në zhvillimin e industrisë së saj të mbrojtjes dhe gjithashtu po bashkëpunon intensivisht me aleatët e saj.

Republika e Kroacisë pret për të tetën herë Ekspozitën dhe Konferencën e Mbrojtjes dhe Hapësirës Ajrore të Detit Adriatik (ASDA) dhe për herë të parë ekspozita mbahet në Arenën e Zagrebit, njoftoi Qeveria e Kroacisë.

Në këtë konferencë do të shfaqen teknologjitë dhe armët e reja që do të jenë në arsenalin e Ushtrisë Kroate, si tanket Leopard, sistemi i raketave artilerie HIMARS dhe avionët luftarakë pa pilot Bayraktar.

Në ekspozitën ASDA 2025, rreth 235 kompani nga 27 vende do të prezantojnë armët, pajisjet dhe teknologjitë e tyre.