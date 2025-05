NATO-ja mbështet plotësisht sovranitetin dhe integritetin territorial të Bosnjë e Hercegovinës, deklaroi sot Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte gjatë një vizite pune në Sarajevë.

"Çdo aktivitet që cenon rendin kushtetues të BeH-së është i papranueshëm, retorika nxitëse është e rrezikshme", tha Rutte, duke shtuar se u takon liderëve politikë të Bosnjë e Hercegovinës të marrin përgjegjësinë për situatën në vend.

Rutte u takua me anëtarët e Presidencës së BeH-së në kuadër të vizitës së tij të punës në BeH dhe pas takimit ai theksoi mbështetjen e tij për punën e Zyrës së Përfaqësuesit të Lartë në BeH (OHR).

"Çdo aktivitet që cenon Marrëveshjen e Dejtonit, rendin kushtetues apo institucionet shtetërore është i papranueshëm. Retorika dhe veprimet ndezëse janë të rrezikshme, sepse ato paraqesin rrezik të madh për stabilitetin dhe sigurinë e BeH-së. Në fund, u takon liderëve politikë të BeH të marrin përgjegjësinë, dhe kjo jeni ju të tre. Nuk ka shfaqje tjetër në qytet, atë duhet ta bëni ju. Ky ishte mesazhi im kryesor - ky vend po shikon tek ju të tre", u tha Rutte anëtarëve të Presidencës së BeH-së.

Ai konfirmoi se NATO-ja do të qëndrojë pranë BeH-së në rast përshkallëzimi.

"Sigurisht që kam shqetësime për situatën e sigurisë, por ky nuk është viti 1992 dhe ne nuk do të lejojmë një vakum të sigurisë. Komuniteti ndërkombëtar është këtu dhe është i përkushtuar të vazhdojë mbështetjen tonë të fortë, si përmes EUFOR-it ashtu edhe NATO-s. E di që EUFOR-i është plotësisht i përgatitur për të ruajtur një mjedis të sigurt dhe të qëndrueshëm në BeH. Ne nuk do të lejojmë që paqja e fituar me vështirësi të rrezikohet dhe NATO do të vazhdojë t'ju mbështesë në rrugën tuaj euroatlantike të përparimit. Këtë po e bëjmë së bashku me partnerët tanë ndërkombëtarë, me Bashkimin Evropian dhe Përfaqësuesin e Lartë", tha Rutte.

Ai përsëriti se "udhëheqësit politikë duhet të bëjnë pjesën e tyre".

"Rajoni do të përfitojë nga një angazhim i përhershëm për stabilitet dhe paqe. E theksoj të njëjtën gjë për të gjithë aktorët në rajon. Ne jemi të përkushtuar ndaj bashkëpunimit tonë dhe duam të shohim përparimin dhe rritjen e partneritetit tonë. Ne jemi të gatshëm të ndërtojmë dhe ndërtojmë bashkëpunim afatgjatë midis NATO-s dhe Forcave të Armatosura. Do të ishte mirë nëse mund të shpenzonit më shumë për Forcat e Armatosura të BeH-së. Ne po ecim në hap me ju dhe në përputhje me vendimet tuaja sovrane", tha Rutte dhe përfundoi:

"Sovraniteti dhe integriteti juaj territorial janë thelbësore për sigurinë dhe stabilitetin e këtij rajoni. Bosnjë e Hercegovina mund të llogarisë në ndihmën e plotë të NATO-s".