Kryetari i Bordit drejtues dhe drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Anadolu (AA), Serdar Karagöz tha se "E vërteta e 'Istanbul Photo Awards' ka treguar edhe një herë se: çdo foto që mbart cilësinë e dokumentit nuk është vetëm një imazh, por një gjuhë për të kuptuar një shoqëri dhe gjendjen e botës".

Pritja zyrtare për ekspozitën e parë të "Istanbul Photo Awards 2025", konkursit ndërkombëtar të fotografisë së lajmeve të organizuar nga AA, u mbajt në CSO Ada Ankara, nën drejtimin e Karagöz, kryetarit të Bordit drejtues dhe drejtorit të përgjithshëm të AA-së.

Në fjalën e tij të hapjes, Karagöz tha se çdo fotografi në ekspozitë është rrëfimtar i heshtur i një emocioni, një ngjarjeje dhe një dëshmie. Ai tha se fotografia e fotografit palestinez Saeed Jaras me titull "Gaza-Deir al-Balah" është vlerësuar me çmimin "Foto e Vitit". Ai shpjegoi se fotografia përshkruan një nënë dhe një baba që përqafojnë trupat e fëmijëve të tyre të vrarë në sulmet ajrore izraelite.

Duke kujtuar se një foto e ngjashme u zgjodh si "foto e vitit" vitin e kaluar, Karagöz tha: "Këtu ne e kuptojmë se në ngjarjet politike të botës, në ngjarjet më të dhimbshme të botës, nuk ka patur asnjë ndryshim. Ne si gazetarë, reporterë dhe fotoreporterë, lëmë një shënim në histori, lëmë një rekord në histori. Fatkeqësisht, nuk ka shumë ndryshim midis rekordit që bëmë në vitin 2024 dhe rekordit në vitin 2025. Dhimbja, lotët, vuajtjet, gjenocidi, gjakderdhja dhe dhuna për fat të keq kanë lënë gjurmë në vitin 2025, ashtu siç bënë në vitin 2024 dhe vazhdojnë ta bëjnë këtë".

- "Realiteti është zëvendësuar nga imazhet në ditët e sotme"

Karagöz thotë se çdo fotograf që regjistron luftëra, kriza, tërmete dhe histori njerëzore në rrëfimet njerëzore që shtrihen nga Gaza në Ukrainë, nga Damasku në Nju Jork, në thelb flet me historinë.

"E vërteta e 'Istanbul Photo Awards' tregon edhe një herë se: çdo foto që mbart cilësinë e dokumentit nuk është vetëm një imazh, por një gjuhë për të kuptuar një shoqëri dhe gjendjen e botës. Imazhet tashmë kanë zëvendësuar realitetin në ditët e sotme. Opinionet e përgjithshme të formuara nga imazhet formojnë të vërtetën. E vërteta po rindërtohet nën hijen e përfaqësimeve", tha ai duke shtuar:

"Në këtë pikë, fotografitë janë bërë jo vetëm dokumente, por edhe një forcë që ndërton kuptim. Siç kanë deklaruar teoricienët e komunikimit, mjetet mediatike nuk përcjellin vetëm informacion. Ato gjithashtu formojnë mënyrën se si e shohim botën".

"Fotografitë si 'Një baba refugjat që mban foshnjën e tij në shpatull në Bosnjë', 'Një fëmijë që ikën gjatë Luftës së Vietnamit' dhe 'Një dorë e vogël që shtrëngon një arush pelushi nën rrënojat në Gaza' nuk janë vetëm lajme, por simbole që janë ngulitur thellë në mendjet e njerëzve. Platforma të tilla si 'Istanbul Photo Awards' mbajnë përgjegjësinë jo vetëm për prodhimin artistik ose estetik por edhe për kujtesën shoqërore dhe përfaqësimin mediatik", tha Karagöz.

Pasi deklaroi se AA mban këtë përgjegjësi me një arkiv prej mbi 13 milionë imazhesh, Karagöz shtoi se AA i ka vënë në dispozicion botës 100.000 fotografi nga Lufta Siriane, 150.000 nga Lufta Ruso-Ukrainase dhe 3.000 nga konflikti Iran-Izrael.

"Shënimet tona historike nuk mbarojnë këtu. Nga AA në histori janë regjistruar mijëra ngjarje të rëndësishme dhe momentet më të rëndësishme të dhjetëra jetëve", shtoi Karagöz.

- "Vlerësohen momentet e kapura nga afërsisht 2.000 fotografë"

Karagöz tha se "Istanbul Photo Awards" synon të rrisë ndërgjegjësimin për vlerën dhe rëndësinë e përpjekjeve të fotografëve që ushtrojnë profesionin e tyre në të gjitha llojet e kushteve sfiduese.

"Që nga fillimi i tij, 'Istanbul Photo Awards' është kthyer në një platformë globale me afërsisht 20.000 fotografë të regjistruar me një total prej 206.000 fotografish të paraqitura. Konkursi i këtij viti u realizua me pjesëmarrjen e rreth 22.000 fotografëve nga e gjithë bota. Pati pjesëmarrje intensive nga e gjithë bota, nga Brazili në Nepal, nga Kanadaja në Nigeri dhe sigurisht nga Palestina në Japoni. Juria jonë e fortë në fushën e fotografisë ndërkombëtare shqyrtoi me kujdes çdo foto dhe momentet e kapura nga afërsisht 2.000 fotografë në 10 kategori të ndryshme u vlerësuan", tha ai.

Në fund të fjalimit të tij, Karagöz tha: "Ne vazhdojmë të pranojmë aplikime për vitin 2025. Ndërkohë që po organizojmë ekspozitën 'Istanbul Photo Awards 2026', shpresoj se do të jemi në gjendje të organizojmë një ekspozitë që do të ofrojë sadopak hapësirë për të marrë frymë dhe në të cilën do të njoftojmë zhvillimet pozitive në arenën ndërkombëtare".

Pas fjalimit të Karagöz, drejtori i lajmeve vizuale të AA-së, Aykut Ünlüpınar i informoi të pranishmit mbi punimet në ekspozitë. Një album fotografik që përmbante punimet fituese iu prezantua të pranishmëve.

Në program morën pjesë drejtori i përgjithshëm i TRT-së Mehmet Zahid Sobacı, zëvendësdrejtori i përgjithshëm dhe kryeredaktori i AA-së Yusuf Özhan, zëvendësdrejtori i përgjithshëm i AA-së Oğuz Enis Peru, koordinatori i publikimeve dhe prodhimeve të AA-së Oğuz Karakaş, koordinatori i Akademisë dhe Publikimeve të AA-së Yahya Bostan, ambasadori i Kinës në Ankara Jiang Xuebin, ambasadorja e Panamasë në Ankara Karina Cecilia Arias Fonseca de Giannotti dhe ambasadorja e Bosnjë e Hercegovinës në Ankara, Mirsada Çolakoviq si dhe akademikë dhe figura të shquara nga bota e shtypit ndërkombëtar dhe fotografisë.

Ambasadorja e BeH-së në Ankara, Çolakoviq në një deklaratë për AA tha se fotografitë, veçanërisht ato të bëra në Palestinë, "pasqyrojnë anën e vështirë të jetës". Ajo tha se fotografia e saj e preferuar është "Surrounded", e bërë në Kenia dhe përgëzoi ata që kontribuan në organizimin e "Istanbul Photo Awards".

- E hapur për vizitë deri më 20 korrik

Ekspozita paraqet përzgjedhje prej 150 fotografish, përfshirë vepra të vlerësuara me çmime. Vizitorët mund të shqyrtojnë fotografitë që dokumentojnë ngjarje tronditëse në axhendën globale, nga sulmet e vazhdueshme të Izraelit në Gaza deri te përmbytjet shkatërruese në Afrikën Lindore, nga shpërthimi vullkanik islandez deri te atletët që garojnë në Lojërat Olimpike të Parisit 2024, nga përpjekjet e grave afgane deri te të burgosurit që arratisen nga burgu Sednaya, nga surfistët brazilianë që luftojnë me valë të mëdha deri tek udhëtimet e rrezikshme të emigrantëve.

Informacione rreth fotografive fituese në konkurs, në të cilin u vlerësuan fotografi teke dhe seri në kategoritë lajm, sport, mjedis, portret dhe jetës së përditshme, mund të gjenden në istanbulphotoawards.com.

Konkursi i këtij viti, i organizuar nën sponsorizimin e komunikimit të Turkcell, mbështetet nga Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim si sponsor ndërkombëtar i aktiviteteve dhe nga Turkish Airlines si sponsor i pjesshëm i transportit.

Ekspozita do të jetë e hapur për vizita deri më 20 korrik.