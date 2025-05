Gjermania dhe Austria i kanë ndaluar hyrjen Milorad Dodikut, presidentit të Republikës Sërpska (RS), së bashku me dy politikanë të tjerë nga entiteti serb i Bosnjë dhe Hercegovinës.

Në një komunikatë të Ministrisë së Punëve të Jashtme gjermane, thuhet se ministrja e Jashtme austriake Beate Meinl-Reisinger dhe ministrja gjermane e Shtetit përgjegjëse për Evropën dhe Klimën, Anna Lührmann, kanë diskutuar në Sarajevë situatën në Bosnjë dhe Hercegovinë.

Siç njoftohet, gjatë takimit është diskutuar kriza kushtetuese e shkaktuar nga veprimet separatiste të administratës së Republikës Sërpska.

Në komunikatë thuhet se Meinl-Reisinger dhe Lührmann janë pajtuar se është urgjente që të ndërmerren hapa kundër autorëve të krizës kushtetuese dhe se këtë ia kanë përcjellë edhe kryetares së Këshillit të Ministrave të Bosnjë dhe Hercegovinës, Borjana Kristo.

Deklarata njofton se Austria dhe Gjermania do të ndërmarrin hapa vendimtarë kundër politikanëve përgjegjës për entitetin Republika Sërpska, në koordinim të ngushtë me partnerët e tjerë evropianë, dhe se janë marrë masa për të ndaluar hyrjen e tre politikanëve të RS-së në Austri dhe Gjermani në të ardhmen.

Ministrja Meinl-Reisinger ka deklaruar se Dodik i ka çuar në një nivel të ri provokimet dhe veprimet e tij separatiste dhe i ka kaluar qartë vijat e kuqe ligjore, duke shtuar se Dodik po kërcënon kështu sigurinë, stabilitetin, rendin kushtetues dhe integritetin territorial të Ballkanit Perëndimor.

Meinl-Reisinger ka thënë se nuk mund ta pranojnë më një sjellje të tillë.

Duke theksuar se e ardhmja e Bosnjë dhe Hercegovinës qëndron në Bashkimin Evropian (BE), Meinl-Reisinger ka vënë në dukje se duan të sigurojnë të gjitha forcat proevropiane se do të vazhdojnë t’i mbështesin në mënyrë aktive në përpjekjet e vendit për të arritur anëtarësimin në BE.

Ndërkaq, ministrja gjermane Lührmann ka deklaruar gjithashtu se ata që janë përgjegjës për sulmet ndaj rendit kushtetues të Bosnjë dhe Hercegovinës rrezikojnë paqen, sigurinë në rajon dhe të ardhmen e vendit në BE, duke shtuar se “Për këtë arsye, masat tona janë të drejtuara pikërisht ndaj këtyre njerëzve”.

Duke u bërë thirrje të gjithë përgjegjësve në vend që të kthehen në rrugën e reformave të BE-së dhe të ndërmarrin hapat e ardhshëm në këtë rrugë, Lührmann ka thënë: “Bosnjë dhe Hercegovina i përket BE-së dhe Gjermania do të vazhdojë të qëndrojë pranë Bosnjë dhe Hercegovinës”.

Ndërkohë, sipas transmetuesit publik austriak ORF, Meinl-Reisinger ka thënë në Sarajevë se “presidentit separatist prorus të RS-së Dodik dhe dy politikanëve të tjerë të RS-së do t’u ndalohet hyrja në Gjermani dhe Austri”.