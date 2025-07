Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan tha se dyert e një epoke të re po hapen për vendin e tij dhe vizioni i “Shekullit të Türkiyes” po shndërrohet në realitet.

“Një epokë e re po agon për vendin tonë. Hap pas hapi, po e shndërrojmë në realitet vizionin tonë për Shekullin e Türkiyes”, tha Erdoğan të dielën në Takimin e 32-të të Konsultimit dhe Vlerësimit të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AKP) në Ankara.

Sa i përket procesit të “Türkiye pa terror”, presidenti tha: “Ne shohim se mesazhet tona, të cilat i qetësojnë miqtë dhe vëllezërit tanë duke ngjallur frikë te kundërshtarët dhe rivalët tanë, po arrijnë objektivin.”

Ai tha se Ankaraja po e ndjek nga afër procesin e çarmatimit të grupit terrorist PKK në terren përmes mekanizmit të krijuar nga Organizata Kombëtare e Inteligjencës dhe Forcat e Armatosura Turke.

“Ne jemi të vetëdijshëm se kundër kujt dhe cilave qendra të fuqisë po luftojmë. Kundërshtarët tanë nuk janë kukullat vetë, por fijet që i kontrollojnë ato”, tha Erdoğan.

“Jemi në prag të çlirimit të plotë të kombit tonë nga prangat e terrorizmit që i janë imponuar para 47 vitesh,” shtoi ai. “Tashmë kemi filluar të shohim shenja konkrete të kësaj.”

Ai u shpreh optimist që të gjitha partitë politike me grupe parlamentare do ta mbështesin me vullnet të mirë hapat që do të merren në parlamentin turk, duke theksuar se askush nuk ka të drejtë ta devijojë, minojë apo sabotojë këtë proces, veçanërisht për të ndjekur përfitime të vogla politike në një çështje kaq jetike.

Në jetë dhe në politikë, pothuajse gjithçka mund të kompensohet, por nuk ka kompensim për pengimin e një çështjeje kaq të rëndësishme, që prek unitetin, solidaritetin, paqen sociale dhe stabilitetin e 86 milion qytetarëve tanë, tha ai.

“Çfarëdo që të bëjmë, e bëjmë duke pasur parasysh ndjeshmëritë e të gjithë anëtarëve të kombit tonë, veçanërisht të afërmit e dëshmorëve tanë dhe veteranëve tanë, si dhe duke marrë parasysh interesat e ardhshme të vendit tonë,” tha Erdoğan.

Presidenti turk theksoi se nuk duhet harruar se kjo epokë e re, parametrat e së cilës po formësohen, vendos përgjegjësi të mëdha jo vetëm mbi Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim (AKP), Partinë e Lëvizjes Nacionaliste (MHP), Partinë për Demokraci dhe Barazi të Popujve (DEM), por mbi gjithë strukturën politike dhe të gjithë aktorët politikë.