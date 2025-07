Parlamenti i Greqisë miratoi të premten një amendament të diskutueshëm për ta frenuar fluksin e migrantëve nga Libia.

Amendamenti, i propozuar nga ministria e migracionit, u miratua me mbështetjen e 177 ligjvënësve nga partia qeverisëse e qendrës së djathtë Demokracia e Re, Zgjidhja Greke e krahut të djathtë, si dhe disa deputetëve të pavarur.

Nga 293 ligjvënësit që ishin të pranishëm gjatë votimit në parlament, partia socialdemokrate PASOK dhe NIKI e ekstremit të djathtë abstenuan, ndërsa partitë e majta opozitare SYRIZA, Partia Komuniste Greke (KKE), Kursi i Lirisë dhe e Majta e Re votuan kundër amendamentit.

Amendamenti urdhëron që, për tre muaj, ata që mbërrijnë nëpërmjet detit nga vendet e Afrikës së Veriut pa leje zyrtare do të ndalohen të paraqesin kërkesa për azil. Individët mund të kthehen në vendet e tyre të origjinës ose të nisjes pa regjistrim formal.

Qeveria e justifikon këtë veprim si një ushtrim të autoritetit sovran dhe detyrim kushtetues për ta mbrojtur integritetin kombëtar.

Megjithatë, amendamenti shkaktoi shqetësime serioze në vend dhe ndërkombëtarisht.

Agjencia e OKB-së për refugjatët (UNCHR) tha se e njeh presionin e krijuar nga fluksi i migrantëve që vijnë nga Libia në Kretë dhe të drejtën e shteteve për t'i kontrolluar kufijtë e tyre, por masat në drejtim të amendamentit duhet të jenë në përputhje me ligjin e BE-së dhe atë ndërkombëtar.

Duke nënvizuar se kërkimi i azilit është e drejtë themelore njerëzore, madje edhe në kohë presioni migrator, ajo tha: “Shtetet duhet të sigurojnë që njerëzit që kërkojnë azil të kenë akses në procedurat e azilit. Kthimi i njerëzve në një vend ku ata do të përballeshin me kërcënime për jetën ose lirinë e tyre do të shkelte parimin e moskthimit”.

Po ashtu, të mërkurën, ish-Ministri i Jashtëm Evangelos Venizelos tërhoqi vëmendjen për jokushtetutshmërinë e mundshme të amendamentit, duke kritikuar qeverinë për thirrjen e Nenit 15 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ) për ta miratuar masën e jashtëzakonshme.

Gjatë debatit mbi amendamentin, KKE-ja e quajti amendamentin “të turpshëm”.

Ndërkaq,, udhëheqësja e partisë Kursi i Lirisë, Zoi Konstantopoulou, e krahasoi atë me qasjet autoritare të kryeministrit hungarez Viktor Orban dhe presidentit të ShBA-së Donald Trump.