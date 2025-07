Zjarri pyjor që shpërtheu të dielën në zonën pyjore midis fshatit Bllacë dhe komunës së Çuçer Sandevës, rajon në afërsi të kufirit Maqedoni e Veriut-Kosovë vijon ende, ndërsa ekipet janë në terren në përpjekje për të vënë nën kontroll zjarrin.

Ekipi i Anadolus ka regjistruar momentet e helikopterëve që ndërhyjnë për të shuar zjarret, ndërkaq nga imazhet në terren mund të shihen edhe pasojat e zjarrit që mbrëmjen e kaluar e rritën intensitetin.

Qendra për Menaxhimin e Krizave në Maqedoninë e Veriut (QMK) njoftoi se deri në orën 07:00 të mëngjesit janë regjistruar gjithsej 32 vatra zjarri në ambiente të hapura në mbarë vendin.

Sipas QMK-së, 7 prej tyre janë ende aktive ndërsa një i lokalizuar, një nën kontroll si dhe 23 të shuar. Në mesin e zjarreve aktive sipas QMK-së është edhe ai në Komunën e Çuçer Sandevës, ku zjarri ka përfshirë pyll të përzier dhe vegjetacion të ulët.

Ministria e Punëve të Brendshme në një njoftim tha se që nga orët e mëngjesit, dy helikopterë nga Njësia e Helikopterëve të Policisë së Ministrisë së Brendshme, të tipit "Bell 412" dhe "Agusta Bell 212", kanë marrë pjesë intensivisht në shuarjen e zjarrit në afërsi të Çuçer Sandevës.

Ministria tha se deri më tani janë lëshuar mbi 70 tonë ujë, në përpjekje për shuarjen e zjarrit.

Si pasojë e përhapjes së zjarrit në afërsi të Bllacës, autoritetet e Maqedonisë së Veriut dje njoftuan se trafiku në rrugën Stenkovec-Bllacë është ndërprerë plotësisht në të dy drejtimet, përfshirë edhe pikën kufitare drejt Kosovës. Ndërsa më pas kufiri u hap përsëri.

Rreziku i zjarreve në vend është i lartë

Gjithashtu në fund të muajit të kaluar qeveria njoftoi se hyrja në pyje është e ndaluar mes 1 korrikut dhe 31 gushtit.

Duke marrë parasysh mundësinë e një rreziku në rritje të zjarreve pyjore në zona të hapura gjatë muajve të verës, ata që nuk i përmbahen këtij vendimi, i cili u mor për të parandaluar zjarret, do të gjobiten midis 1.500 dhe 2.000 eurove.

Rreziku i zjarreve në pyje në vend është i lartë dhe qytetarët paralajmërohen të jenë të kujdesshëm. Drejtoria për Çështjet Hidrometeorologjike njoftoi se sot vendi do të përfshihet nga mot me diell dhe shumë i nxehtë, me temperatura që do të arrijnë mbi 40 gradë Celsius.

Ministria e Brendshme në buletinin e ngjarjeve ditore dje njoftoi se ditë më parë trupi i një personi dhe bagëti të djegura janë gjetur nga zjarrfikësit ditë më parë pas shuarjes së një zjarri që shpërtheu pranë urës së Lepencit në lagjen Gjorçe Petrov të Shkupit.