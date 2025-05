BE-ja ka përzgjedhur gjashtë vende të reja për fabrikat shtesë të inteligjencës artificiale (IA) që planifikon të themelojë brenda dy viteve, njoftoi të mërkurën nisma e IA-së në kuadër të BE-së.

Vendet për fabrikat janë në Austri, Bullgari, Francë, Gjermani, Poloni dhe Slloveni, tha ndërmarrja e përbashkët EuroHPC.

“Franca dhe Gjermania do të krijojnë fabrika të IA-së, të cilat operojnë së bashku me superkompjuterët e parë ekzashkallë të Evropës, Alice Recoque dhe JUPITER”, thuhet në një deklaratë.

“Ndërkohë, Austria, Bullgaria, Polonia dhe Sllovenia do të vendosin sisteme të reja të optimizuara me IA me Fabrikat e IA-së për ta zgjeruar më tej infrastrukturën e IA-së të Evropës”, ​​thuhet më tej në njoftim.

Deklarata theksoi se EuroHPC-ja ka zgjedhur shtatë lokacione për fabrikat e para të IA-së në dhjetor në Finlandë, Gjermani, Greqi, Itali, Luksemburg, Spanjë dhe Suedi.

Ai shtoi se gjashtë fabrikat shtesë të IA-së do të krijojnë një rrjet të ndërlidhur në fushën e inteligjencës artificiale në të gjithë Evropën.

“Çdo fabrikë do të jetë një dyqan me një ndalesë, duke u ofruar startupeve të inteligjencës artificiale, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe hulumtuesve me mbështetje gjithëpërfshirëse për të zhvilluar grupet e tyre të të dhënave, si dhe për të aksesuar burimet, trajnimin dhe ekspertizën teknike të optimizuar nga IA-ja për informatikë me performancë të lartë (HPC).

BE-ja vazhdon të investojë në zhvillimin dhe zgjerimin e infrastrukturës së IA në kontinent, me iniciativën e mëparshme InvestAI që premtoi 200 miliardë euro në IA në shkurt.