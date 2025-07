Çdo vit, më 11 korrik, viktimat e sapoidentifikuara të mizorisë më të keqe të Evropës që nga Lufta e Dytë Botërore varrosen në varrezat përkujtimore të Potoçarit, duke shënuar përvjetorin e gjenocidit që mori më shumë se 8.000 jetë.

Asambleja e Përgjithshme e OKB-së e ka njohur 11 korrikun si Ditën e Përkujtimit të Gjenocidit të Srebrenicës, me përkujtime të planifikuara në gjithë vendin. Mijëra vizitorë nga e gjithë bota pritet të marrin pjesë në funeralin e këtij viti.

Arkivolet me emrat e të ndjerëve të shtunën do të transportohen nga Visoko në Srebrenicë. Pas funeralit, numri i viktimave të varrosura në varreza do të rritet në 6,762.

Në 30-vjetorin e gjenocidit, viktimat më të reja të këtij viti janë Senajid Avdiq dhe Hariz Mujiq, të dy 19 vjeç kur u vranë në korrik të vitit 1995. Avdiq u gjet në Suljiçi në vitin 2010, ndërsa Mujiç u gjet në Baljkovicë, Zvornik, në vitin 2022.

Viktima më e vjetër, 67-vjeçarja Fata Bektiç, do të jetë e vetmja grua e varrosur këtë vit. Mbetjet e saj u gjetën në Potoçari në vitin 2021.

Mbetjet e viktimave u nxorën nga varret masive në Liplje, Baljkovicë, Suljiçi dhe Kamenicko Brdo. Shumë mbetje janë të paplota, duke i lënë familjet të varrosin vetëm disa eshtra.

Hasib Omeroviq, i cili ishte 34 vjeç kur u vra, u zhvarros në vitin 1998, por familja e tij e vonoi varrimin për shkak të mbetjeve të kufizuara të gjetura.

Viktimat që do të varrosen këtë vit janë:

• Senajid Husein Avdiq, i lindur më 1976

• Hariz Ramiz Mujiq, i lindur më 1976

• Fata Huso Bektiq, e lindur më 1928

• Hasib Adem Omeroviq, i lindur më 1961

• Sejdalija Alija Aliq, i lindur më 1961

• Rifet Mustafa Gabeljiq, i lindur më 1964

• Amir Ibrahim Mujçiq, i lindur më 1964

Projekti i Identifikimit të Podrinje në Tuzla mban eshtrat e nëntë viktimave të tjera të identifikuara që presin aprovimin e familjes për varrim.

Instituti u ka bërë thirrje familjeve që kanë identifikuar të dashurit e tyre të japin konfirmimin e tyre për varrim në mënyrë që të mund të varrosen gjatë funeraleve kolektive.

Projekti gjithashtu mban eshtrat e 45 viktimave të tjera të identifikuara përmes testimit të ADN-së, por në pritje të konfirmimit formal të familjes për shkak të mbetjeve të kufizuara të gjetura.

Në korrik të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës sulmuan zonën e sigurt të Srebrenicës të shpallur nga OKB-ja, duke vrarë më shumë se 8,000 burra dhe djem myslimanë boshnjakë pavarësisht pranisë së paqeruajtësve holandezë. Forcat e udhëhequra nga gjenerali Ratko Mlladiq, i cili më vonë u dënua me burgim të përjetshëm për krime lufte dhe gjenocid, pushtuan zonën më 11 korrik, duke ekzekutuar rreth 2.000 burra dhe djem atë ditë dhe mijëra të tjerë në ditët në vijim, ndërsa ata ikën në pyjet aty pranë.

Trupat e viktimave janë gjetur në 570 varre masive në gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën.