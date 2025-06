Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, ka falënderuar presidentin e SHBA-së, Donald Trump, për sulmin ndaj objekteve bërthamore të Iranit.

Netanyahu në një video-mesazh e quajti vendimin e Trumpit “të guximshëm” dhe tha se “së pari vjen fuqia, pastaj paqja”.

“Urime president Trump. Vendimi juaj i guximshëm për të shënjestruar objektet bërthamore të Iranit me fuqinë e mrekullueshme dhe të duhur të SHBA-së do të ndryshojë historinë. Historia do ta regjistrojë se presidenti Trump veproi për të mohuar regjimin më të rrezikshëm në botë, armët më të rrezikshme në botë”, tha Netanyahu.

Sipas transmetuesit izraelit Channel 14, Trump zhvilloi një telefonatë me Netanyahun pas sulmit.

Më herët, presidenti amerikan njoftoi se ushtria amerikane iu bashkua Izraelit në nisjen e sulmeve ushtarake kundër Iranit.

“Ne kemi përfunduar sulmin tonë shumë të suksesshëm në tre centralet bërthamore në Iran, duke përfshirë Fordow, Natanz dhe Isfahan”, shkroi Trump në platformën Truth Social.

Sipas një raporti, SHBA-ja shënjestroi centralet bërthamore të Iranit me gjashtë bomba shkatërruese bunkerësh të hedhura në objektin Fordow me bombardues të fshehtë B-2, së bashku me dhjetëra sulme me raketa lundruese të lëshuara nga nëndetëset në objektet në Natanz dhe Isfahan. Fox News citoi Trumpin duke dhënë detaje për sulmet prezantuesit televiziv Sean Hannity, duke përfshirë 30 raketa Tomahawk të lëshuara nga nëndetëset.

Ushtria izraelite njoftoi një gjendje të lartë gatishmërie, pezullim të arsimit, ndalime për tubime dhe ndalim të punës jo-thelbësore pas sulmeve.