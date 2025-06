Komiteti Olimpik i Kosovës ka nisur aktivitetet për shënimin e Javës Olimpike 2025, që do të zgjasë nga 16 deri më 22 qershor.



Në bashkëpunim me federatat sportive dhe 26 komuna të vendit, do të organizohen aktivitete sportive, kulturore dhe edukuese në mbarë Kosovën.



Aktiviteti qendror do të mbahet më 20 qershor në Prishtinë, ndërsa më 19 qershor zhvillohet Turneu i Futbollit me pjesëmarrjen e 10 ekipeve nga institucione të ndryshme.



Presidenti i KOK-ut, Ismet Krasniqi, dhe drejtues të tjerë bënë thirrje për përfshirje masive të qytetarëve në këto ngjarje që promovojnë vlerat olimpike dhe jetën aktive.