Në pritje morën pjesë Ministri i Punëve të Jashtme Marko Gjuriç dhe Ministri për Integrimin Evropian Nemanja Staroviç, si dhe Shefi i Delegacionit të BE-së në Serbi, Emanuele Giofre.



Presidenti Aleksandar Vuçiq priti të martën përpara Pallatit të Serbisë Presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa, i cili ndodhet në një vizitë zyrtare në Beograd.

Për Kostën u organizua një pritje ceremoniale, me nderime shtetërore.



Në pritje morën pjesë Ministri i Punëve të Jashtme Marko Gjuriç dhe Ministri i Integrimit Evropian Nemanja Staroviç, si dhe Shefi i Delegacionit të BE-së në Serbi, Emanuele Giofre.

Pas ceremonisë së pritjes, u zhvillua një bisedë kokë më kokë, si dhe bisedime plenare midis delegacioneve serbe dhe të BE-së, dhe më pas u planifikuan deklarata për median.

Këshilli i Evropës njoftoi më parë se Costa do të vijë në Beograd si pjesë e një vizite në Ballkanin Perëndimor, qëllimi i së cilës është të konfirmojë angazhimin e Bashkimit Evropian ndaj rajonit. Këshilli i Evropës njoftoi se Costa do të theksojë rëndësinë e forcimit të mëtejshëm të momentit të ripërtërirë në procesin e zgjerimit dhe marrëdhëniet midis BE-së dhe Ballkanit Perëndimor.

"Forcimi i bashkëpunimit me Ballkanin Perëndimor është një përparësi kryesore politike për BE-në dhe për mua personalisht. Po vizitoj rajonin për të diskutuar sfidat e qëndrueshme me udhëheqësit dhe për të demonstruar se BE është e gatshme të ndihmojë. Ekziston një vrull i qartë për zgjerim, por vrull kërkon angazhim dhe zbatim", tha ai përpara vizitës.



Presidenti i Këshillit të Evropës do të udhëtojë nga Beogradi në Sarajevë, më 14 maj do të vizitojë Podgoricën dhe Prishtinën, dhe më 15 maj do të vizitojë Shkupin dhe Tiranën.