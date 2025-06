Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, mbërriti të martën në Holandë për të marrë pjesë në një samit dyditor të NATO-s që po mbahet në Hagë.

Erdogan zbriti në Aeroportin Schiphol të Amsterdamit, ku u prit nga zyrtarë holandezë, ambasadori i Turqisë në NATO, Basat Ozturk, dhe ambasadori turk në Hagë, Selcuk Unal.

Më pas, ai u nis drejt Hagës, ku po zhvillohet samiti.

Më vonë gjatë ditës së martë, Erdogan pritet të takohet me Presidentin e ShBA-së, Donald Trump, gjatë një darke të organizuar nga Mbreti holandez Willem-Alexander dhe Mbretëresha Maxima për liderët botërorë, përfshirë 45 krerë shtetesh dhe personalitete të tjera të larta.

Presidentin turk e shoqërojnë Zonja e Parë Emine Erdoğan, Ministri i Jashtëm Hakan Fidan, Ministri i Mbrojtjes Kombëtare Yasar Guler, kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës (MIT) Ibrahim Kalin, Drejtori i Komunikimeve të Presidencës Fahrettin Altun dhe këshilltari kryesor për politikën e jashtme dhe sigurinë, Akif Cagatay Kilic.

Gjatë samitit, Erdoğan pritet të zhvillojë takime dypalëshe me disa liderë botërorë. Samiti do të fokusohet në kërcënimet dhe rreziqet strategjike me të cilat përballet rajoni euroatlantik.

Samiti dyditor i NATO-s pritet të përfundojë të mërkurën.