Industria e mbrojtjes në Türkiye po përdor robotë industrialë të gjeneratës së ardhshme në prodhim, me teknologjinë që tani është e përhapur në sektorë të ndryshëm, përfshirë automjetet, aviacionin, ndërtimin e anijeve dhe makineritë e ndërtimit.
Intecro Robotics, një kompani turke, zhvillon dhe implementon sisteme dhe zgjidhje prodhimi industrial bazuar në robotë për sektorë të shumtë. “Pothuajse nuk ka industri pa teknologji robotike në përdorim”, tha kryetari i kompanisë, Ali Sen.
Sen tha se sektorët e mbrojtjes dhe aviacionit kanë përfituar nga tendencat globale, me më shumë kompani në mbarë botën që po adoptojnë robotikën për prodhim.
“Shumë firma në vendet e zhvilluara që prodhojnë municion dhe raketa kanë integruar dhe popularizuar teknologjitë e prodhimit të gjeneratës së ardhshme për vite me radhë, duke sjellë përmirësime në prodhimin masiv, shpejtësinë dhe prodhimin me fokus në performancë”, tha ai. “Ne filluam të vendosim këto sisteme prodhimi bazuar në robotë në industrinë e mbrojtjes në vitin 2013.”
Intecro ka punuar me kompani të mëdha turke të mbrojtjes, përfshirë MKE, Roketsan, Turkish Aerospace Industries (TAI) dhe Aselsan.
“Në fabrikat e sotme, binjakët digjitalë, modelet virtuale të produktit aktual dhe produktit fizik ose procesit, janë po aq të rëndësishëm sa edhe robotika”, tha Sen.
Ai vuri në dukje se sensor fusion, ku sensorë të shumtë bashkëpunojnë për të gjeneruar të dhëna prodhimi, po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm.
Intecro ka vendosur linja prodhimi për sisteme të ndryshme armësh dhe municioni, përfshirë bomba penetrante dhe pushkë këmbësorie për MKE dhe municion atomik për Aselsan. Kompania gjithashtu po zhvillon teknologji prodhimi masiv për lloje të ndryshme municioni, sisteme elektro-optike dhe sisteme të tjera mbrojtjeje për MKE dhe Aselsan.
Robotët e rinj në shërbim
Sen tha se robotët e Intecro do të përdoren në proceset e prodhimit të saldimit për të montuar çelikë mbrojtës me forcë të lartë, duke kryer punën me precizion dhe duke siguruar që saldimi të përmbushë standardet e kërkuara.
“Këto sisteme robotike kanë një aspekt intuitiv dhe adaptiv; ata mund të zbulojnë defekte të vogla dhe të analizojnë gabimet e prodhimit që mund të ndodhin gjatë procesit të përgatitjes para saldimit”, u shpreh kryetari i kompanisë.
Serhat Ugural, drejtori i përgjithshëm i Intecro, tha se zgjidhjet robotike të kompanisë janë përdorur në projekte të ndryshme në Türkiye dhe jashtë saj.
“Të tre sektorët tanë kryesorë janë aviacioni, automjetet dhe elektromobiliteti, dhe industrive të përgjithshme që përfshijnë përpunimin e metaleve, si trenat, anijet, automjetet komerciale, makineritë, automjetet e rënda dhe sektori i energjisë,” deklaroi Ugural.
“Shumica e linjave të prodhimit te Siro – kompania që prodhon bateri për markën turke të automjeteve elektrike Togg – janë vendosur nga Intecro”, tregoi ai, duke shtuar se kompania gjithashtu zhvillon teknologji prodhimi për prodhues të tjerë automjetesh si Renault dhe Tofas.
Ugural tha se Intecro përshtat teknologjitë për secilin sektor përmes kërkimit, më i fundit duke qenë “programi i kërkimit dhe zhvillimit të inteligjencës së makinës”, që mundëson robotët të analizojnë, mësojnë dhe të kryejnë detyra në mënyrë autonome, gjithashtu i njohur si vetë-programim.
“Ne vendosëm dy sisteme të ndryshme robotike saldimi me këta robotë që morën pritje pozitive nga shumë firma vendase dhe ndërkombëtare.”
Ai përmendi se Intecro gjithashtu prodhon linja prodhimi robotike për industrinë e lokomotivave dhe vagoneve për firma turke si Turasas, Vako Vagon dhe Gok Rail, ndërsa prodhon teknologji robotike për formësimin e metaleve për firma të industrisë së rëndë si Isuzu, MAN, Erkunt, Otokar, Bozankaya, Hyundai Rotem, Putzmeister, ZF Sachs, Mahindra dhe Instituti Turk i Kërkimeve Shkencore dhe Teknologjike (Tubitak) SAGE.